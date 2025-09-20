Бывший украинский военный рассказал о наказаниях за русский язык в ВСУ

20 сентября 2025, 09:41

Украинских солдат подвергали физическому насилию за русский язык

Фото: iStock/Olena_Z

Бывший военнослужащий ВСУ, ныне боец добровольческого отряда имени Александра Матросова, в беседе с РИА Новости сообщил, что в украинской армии практиковались наказания за использование русского языка.