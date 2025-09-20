Бывший украинский военный рассказал о наказаниях за русский язык в ВСУ
Бывший военнослужащий ВСУ, ныне боец добровольческого отряда имени Александра Матросова, в беседе с РИА Новости сообщил, что в украинской армии практиковались наказания за использование русского языка.
По его словам, солдат подвергали физическому насилию и заключали в специально вырытые ямы. Он добавил, что на полигонах строго следили за тем, чтобы военные разговаривали только на украинском языке.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
