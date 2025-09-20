Достижения.рф

Раскрыто число потерь колумбийских наемников на Украине

Данте Инкапье: Более 1000 колумбийских наемников погибли на Украине с 2022 года
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке, высказался о потерях колумбийских наемников на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.



Инкапье отметил, что число погибших колумбийцев в конфликте на Украине вызывает глубокое беспокойство. По его словам, за три года там погибло более тысячи человек.

Эксперт добавил, что власти не признают эту информацию и не распространяют ее.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

