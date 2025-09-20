Раскрыто число потерь колумбийских наемников на Украине
Отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке, высказался о потерях колумбийских наемников на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Инкапье отметил, что число погибших колумбийцев в конфликте на Украине вызывает глубокое беспокойство. По его словам, за три года там погибло более тысячи человек.
Эксперт добавил, что власти не признают эту информацию и не распространяют ее.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: