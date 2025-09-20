Раскрыто число потерь колумбийских наемников на Украине

20 сентября 2025, 08:32

Данте Инкапье: Более 1000 колумбийских наемников погибли на Украине с 2022 года

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке, высказался о потерях колумбийских наемников на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.