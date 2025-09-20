ВСУ перебросили несколько HIMARS на границу с ДНР для ударов по региону
ВСУ перебросили к границе ДНР несколько установок РСЗО HIMARS американского производства. Об этом заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
По его словам, противник готовится к ударам по российскому региону со стороны Днепропетровской области. Предположительно, ВСУ перебросили несколько установок РСЗО в район населенного пункта Межевая, добавил источник. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
