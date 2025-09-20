Средства ПВО за ночь сбили 149 украинских БПЛА над регионами России
Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 149 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, 40 БПЛА ликвидировали в Ростовской области, 27 — над Саратовской областью, 18 — над Брянской областью, 15 — над Самарской областью, 12 — над территорией Республики Крым, восемь — над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской областью, по два — над территориями Воронежской и Калужской областей, по одному — над территориями Курской, Смоленской и Нижегородской областей, 15 беспилотников сбили над акваторией Черного моря и три — над акваторией Азовского моря.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
