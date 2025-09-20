Достижения.рф

Средства ПВО за ночь сбили 149 украинских БПЛА над регионами России

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 149 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.



Согласно информации военного ведомства, 40 БПЛА ликвидировали в Ростовской области, 27 — над Саратовской областью, 18 — над Брянской областью, 15 — над Самарской областью, 12 — над территорией Республики Крым, восемь — над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской областью, по два — над территориями Воронежской и Калужской областей, по одному — над территориями Курской, Смоленской и Нижегородской областей, 15 беспилотников сбили над акваторией Черного моря и три — над акваторией Азовского моря.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0