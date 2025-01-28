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Бывший украинский военнослужащий Валерий Федорович С. рассказал о своей мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на то, что он был комиссован по состоянию здоровья из-за 75% ожогов тела, полученных в детстве. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Валерия, его призвали на службу в конце октября, когда сотрудники территориального центра комплектования и полиции остановили его на улице под предлогом проверки документов. В течение нескольких часов была организована медицинская комиссия, он оказался в распределительном военном центре. После краткого осмотра в одной из военных частей под Ровно его признали негодным для службы, однако на следующий день другая медкомиссия в Десне подтвердила его годность.
Валерий пояснил, что его тяжелые травмы не позволяли ему выполнять физические нагрузки, и он испытывал серьезные проблемы с дыханием. Несмотря на наличие медицинских справок, попытки оспорить мобилизацию через суд не увенчались успехом — юристы опасались брать его дело.
Ситуация с мобилизацией в Украине остается напряженной, многие призывники сталкиваются с аналогичными проблемами, включая случаи, когда даже люди с серьезными заболеваниями подлежат призыву.
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«Я пробыл там полторы недели. Не знаю, по какому отбору я попал в группу для обучения в Британии», — отметил он.
Валерий пояснил, что его тяжелые травмы не позволяли ему выполнять физические нагрузки, и он испытывал серьезные проблемы с дыханием. Несмотря на наличие медицинских справок, попытки оспорить мобилизацию через суд не увенчались успехом — юристы опасались брать его дело.
«Я понимал, что дальше тянуть некуда, и на передовой шансы выжить 50 на 50. Поэтому решил сбежать», — добавил он, объясняя свое решение покинуть лагерь НАТО в Великобритании.
Ситуация с мобилизацией в Украине остается напряженной, многие призывники сталкиваются с аналогичными проблемами, включая случаи, когда даже люди с серьезными заболеваниями подлежат призыву.
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Дарья Осипова