Украинские военные пытали и казнили пленных в ДНР

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В Новогродовке Донецкой Народной Республики украинские военные пытали и казнили российских военнопленных. Об этом рассказала РИА Новости жительница города Елена.
«Видела, как украинцы казнили русских. Случайно мы так попали, когда проезжали мимо, но то, что мы увидели, это очень поразило», — поделилась женщина.
По словам Елены, фургоны с военнопленными приехали из Авдеевки. У российских бойцов были связаны глаза, руки и ноги. Сначала солдаты ВСУ сильно избивали военных, в том числе били по пяткам, а после расстреливали.
Как отмечал ранее президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ, киевские власти ежедневно совершают преступления против своего и российского народа. Каждое из них должно быть зафиксировано военной юстицией. В большей степени это касается мирного населения. При этом спецслужбы обязаны найти и покарать преступников.
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Иван Мусатов