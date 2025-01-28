Беспилотный летательный аппарат Украины совершил атаку на Крым

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В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Как сообщается, два БПЛА были сбиты над Белгородской областью, еще два – над Брянской областью, и один беспилотник был уничтожен над территорией Республики Крым. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
По словам американского журналиста Такера Карлсона, администрация экс-президента США Джо Байдена и бывший госсекретарь Тони Блинкен пытались убить главу РФ Владимира Путина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
По словам американского журналиста Такера Карлсона, администрация экс-президента США Джо Байдена и бывший госсекретарь Тони Блинкен пытались убить главу РФ Владимира Путина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова