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Беспилотный летательный аппарат Украины совершил атаку на Крым

ПВО России уничтожила пять украинских БПЛА за ночь
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Как сообщается, два БПЛА были сбиты над Белгородской областью, еще два – над Брянской областью, и один беспилотник был уничтожен над территорией Республики Крым. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.



По словам американского журналиста Такера Карлсона, администрация экс-президента США Джо Байдена и бывший госсекретарь Тони Блинкен пытались убить главу РФ Владимира Путина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Такер Карлсон: офис Байдена и госсекретарь Блинкен пытались убить Путина
28 января 2025, 06:52

Фото: iStock/Sven Loeffler

По словам американского журналиста Такера Карлсона, администрация экс-президента США Джо Байдена и бывший госсекретарь Тони Блинкен пытались убить главу РФ Владимира Путина. Об этом Карлсон сказал во время разговора с журналистом Мэттом Таибби, опубликованном в соцсети X.
«Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена — она тоже пыталась убить Путина», — заявил Карлсон.

При этом подробнее о данной информации Карлсон ничего не сообщил. При этом американский журналист назвал такое стремление безумным. По его словам, команда Байдена предпринимала такие попытки с целью создания хаоса в качестве «защитного экрана». На фоне этого в Кремле несколько раз говорили о должном уровне организации безопасности Путина.

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Украинские военные пытали и казнили пленных в ДНР
РИА Новости: ВСУ пытали и казнили российских военнопленных в ДНР
28 января 2025, 06:41

Фото: iStock/Diy13

В Новогродовке Донецкой Народной Республики украинские военные пытали и казнили российских военнопленных. Об этом рассказала РИА Новости жительница города Елена.
«Видела, как украинцы казнили русских. Случайно мы так попали, когда проезжали мимо, но то, что мы увидели, это очень поразило», — поделилась женщина.

По словам Елены, фургоны с военнопленными приехали из Авдеевки. У российских бойцов были связаны глаза, руки и ноги. Сначала солдаты ВСУ сильно избивали военных, в том числе били по пяткам, а после расстреливали.

Как отмечал ранее президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ, киевские власти ежедневно совершают преступления против своего и российского народа. Каждое из них должно быть зафиксировано военной юстицией. В большей степени это касается мирного населения. При этом спецслужбы обязаны найти и покарать преступников.

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В офисе Зеленского хотят переговорить с Трампом до его встречи с Путиным
28 января 2025, 06:29

Фото: iStock/Ruma Aktar

Власти Украины хотят первыми переговорить с президентом США Дональдом Трампом до его встречи с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет «Украинская правда».
Как пишут в издании, целю Владимира Зеленского является согласование с Трампом дальнейшего введения переговорного процесса с Россией. При этом украинские власти уже знают о подготовке телефонного разговора в Белом Доме между лидерами государств. После этого Штаты хотят провести полноценную встречу Путина и Трампа.

В издании указывают, что план по урегулированию украинского конфликта будет создан контактов американской и российской стороны. В связи с этим Владимир Зеленский желает опередить Путина и первым переговорить с Трампом.

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#украина
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#дональд трамп
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Солдаты российской армии взломали беспилотники ВСУ
РИА Новости: бойцы ВС РФ взломали программное обеспечение дронов ВСУ
28 января 2025, 06:10

Фото: iStock/Diy13

Российским специалистам 1430 гвардейского мотострелкового полка группировки «Днепр» удалось взломать программное обеспечение украинских дронов. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на техника с позывным «Каптер».
«Часть нам удалось достать из дронов противника. Например, прошивка. Это модифицированная прошивка. Я полагаю, она написана сторонним разработчиком», — поделился с агентством боец ВС РФ.

Солдат отметил, что среди вражеский дронов ПО едино, но имеет различные модификации. При этом сейчас бойцы ВСУ пользуются тестовыми алгоритмами, в связи с чем появляется много ошибок. «Каптер» уточнил, на фоне этого российские солдаты смогут предугадать, какие следующие будут модификации у дронов.

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Посол РФ: Сеул серьезно отнесся к предупреждению о поставках оружия Киеву
28 января 2025, 05:49

Фото: iStock/Aleksandra Aleshchenko

Власти Южной Кореи серьезно отнеслись к предупреждению России о поставках оружия киевскому режиму. Об этом сообщил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев для «Известий».
«Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», — рассказал Зиновьев изданию.

Также по словам посла, большинство граждан Южной Кореи негативно настроены на поставки оружия Украине. При этом в правительстве страны больший акцент делают на внутренние проблемы и налаживание отношений с администрацией президента США Дональда Трампа.

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На Камчатке депутат приговорен к двум годам колонии за дискредитацию ВС РФ
28 января 2025, 03:13

Фото: iStock/choochart choochaikupt

На Камчатке к двум годам колонии-поселения приговорили лидера регионального отделения партии «Яблоко» Владимира Ефимова. Об этом пишет ТАСС.
«Мужчина осужден по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». Он приговорен к двум годам колонии-поселения», — передает агентство.

Отмечается, что до этого Ефимов неоднократно был оштрафован за аналогичные действия. Помимо срока суд запретил депутату администрировать сайты и паблики на протяжении четырех лет.

Ефимова еще в 2023 году оштрафовали за дискредитацию российской армии на 200 тысяч рублей. Ранее он также получал штрафы по этой статье.

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#вс рф
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Депутат Верховной Рады Заблоцкий: на Украине потратили деньги США на ток-шоу
28 января 2025, 02:49

Фото: iStock/Silent_GOS

Выделенные деньги от Американского агентства по международному развитию (USAID) Украина потратила на съемки телевизионных шоу. Об этом заявил депутат Верховной Рады Марьян Заблоцкий на своей странице Facebook*.
По словам депутата, выделенные USAID 297 миллионов долларов были потрачены на ток-шоу на YouTube «Эбаут», документальной кинокартины «Тесто», реалити-шоу о восстановлении культурных пространств в прифронтовых населенных пунктах. К тому же часть денег ушла на поддержку музыкального дуэта TVORCHI, представлявшего Украину на «Евровидении» 2023 года.

Также Заболоцкий отметил, что на сегодняшний день в стране имеется 112 активных проектов USAID. На них планировалось потратить семь миллиардов долларов. В общей сложности агентство с 2022 года финансировало киевским властям порядка 30 миллиардов, о чем говорится на официальном сайте USAID.

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Facebook (соцсеть запрещена на территории РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)
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Поддержавший Украину Макаревич* объяснил, почему финансово не помогает ВСУ
28 января 2025, 02:30

Фото: iStock/bpawesome

По словам музыканта Андрея Макаревича, он финансово не помогает ВСУ, так как боится за жизнь своего сына, который может пострадать от удара украинской ракеты. Об этом артист заявил в своем интервью для Deutsche Welle*.
«Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например», — заявил музыкант.

Также Макаревич* высказался о своей жизни в Израиле. По его словам, она является не самой легкой, так как экономические условия в России лучше. Музыкант переехал в Израиль три года назад.

В своем интервью артист также высказался о помощи, которую он оказывает обычным украинским гражданам. При этом Макаревич* не ездит туда на гастроли и не считает себя частью этого народа.

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Deutsche Welle (СМИ признано в РФ иноагентом)
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#солдаты
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Украинские солдаты получили бракованные гранаты, начиненные крупой
Бутусов: под Курском ВСУ использовали бракованные гранаты, начиненные крупой
28 января 2025, 00:53

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Солдатам ВСУ под Курском пришлось использовать бракованные гранаты Ф-1, начиненные кукурузной крупой. Этим поделился украинский журналист Юрий Бутусов.
«Вместо пороха — «Мивина» (украинский товарный знак полуфабрикатов — прим. «Радио 1») , ок... Вот так мы воюем на Курщине», — поделился Бутусов в своем telegram-канале.

В следующем посте журналист приложил фотографию документов а к ней подпись о том, что бракованные гранаты должны были исчезнуть с фронта еще 8 декабря 2024 года. На это дал свой комментарий депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, который обвинил Владимира Зеленского в краже у солдат всего, начиная с каши и заканчивая гранатами.

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