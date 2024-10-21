Бывший вице-губернатор Белгородской области, пойманный на взятке, ушёл на СВО

Цонстантин Полежаев (Фото: РИА Новости/Антон Вергун)
Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев, которого задержали за получение крупной взятки, ушёл в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, Полежаева освободили из-под стражи на время исполнения контракта с Минобороны РФ.
Напомним, ранее Полежаев занимал пост мэра Белгорода. В 2019 году он стал заместителем губернатора региона по ЖКХ, однако глава области Вячеслав Гладков уволил его за систематическое невыполнение обязанностей, в том числе за то, что плохо шло восстановление жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, разрушенное после украинских атак.
В 2023 году его задержали сотрудники УФСБ Белгородской области за получение двух автомобилей общей стоимостью порядка 18 миллионов рублей. Взамен чиновник должен был помочь заключить госконтракты в сфере ЖКХ.
Полежаев вину признал. Суд приговорил его к пяти годам с отбыванием в колонии строгого режима, а также обязал выплатить штраф в размере 36 млн рублей. Находясь в колонии, он принял решение заключить контракт с МО РФ.
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Напомним, ранее Полежаев занимал пост мэра Белгорода. В 2019 году он стал заместителем губернатора региона по ЖКХ, однако глава области Вячеслав Гладков уволил его за систематическое невыполнение обязанностей, в том числе за то, что плохо шло восстановление жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, разрушенное после украинских атак.
В 2023 году его задержали сотрудники УФСБ Белгородской области за получение двух автомобилей общей стоимостью порядка 18 миллионов рублей. Взамен чиновник должен был помочь заключить госконтракты в сфере ЖКХ.
Полежаев вину признал. Суд приговорил его к пяти годам с отбыванием в колонии строгого режима, а также обязал выплатить штраф в размере 36 млн рублей. Находясь в колонии, он принял решение заключить контракт с МО РФ.
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Элина Позднякова