Губернатор рассказал, что сейчас происходит в Брянске после атаки ВСУ

Фото: Минобороны РФ
В Брянской области удалось стабилизировать ситуацию после попытки прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что в Климовском районе сейчас все спокойно.
Губернатор также сообщил, что в тот же вечер регион подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщает Ren.tv Всего было зафиксировано 23 беспилотных летательных аппарата, все они были сбиты, разрушений не произошло. Попытка прорыва ДРГ также была пресечена, и боевики были вынуждены вернуться обратно. В настоящее время ситуация в Климовском районе стабилизирована, меры по усилению безопасности продолжаются.
Напомним, Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь российские средства ПВО сбили над пятью регионами РФ 25 беспилотников украинской армии.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«У нас обстановка вчера была сложной. На Брянск было совершено 23 беспилотных летательных аппаратов, которые были сбиты. Разрушений нет», – доложил Богомаз президенту России Владимиру Путину.
Напомним, Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь российские средства ПВО сбили над пятью регионами РФ 25 беспилотников украинской армии.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Елена Перлова