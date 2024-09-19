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ВСУ покинули позиции сразу у трех сел в Запорожской области

Рогов: ВСУ отступили в районе трех сел в Запорожской области
19 сентября 2024, 12:35
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ были вынуждены покинуть позиции в районе трех сел на Ореховском направлении в Запорожье. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.
«Наши войска на Ореховском направлении в районе Малой Токмачки, Марфополя и Новоданиловки улучшили позиции по переднему краю, оттеснив противника и заставив его отступить», — заявил Рогов.

Он пояснил, что на данном участке значительно расширена серая зона.



Военный эксперт Юрий Подоляка ранее сообщал, что накануне российские подразделения на Запорожском направлении имели успех в районе Гуляйполя. Они взяли под свой контроль первую его часть. Таким образом он уточнил, что бои за город Гуляйполе уже начались.

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ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи ГУР ВСУ
Минобороны: ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи ГУР ВСУ
19 сентября 2024, 13:09

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российская армия нанесла поражение главному центру специальной радиосвязи ГУР ВСУ, доложили в Минобороны РФ. До этого в оборонном ведомстве докладывали, что ВС РФ освободили Георгиевку Донецкой народной республики.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года, когда на тот момент еще непризнанные Луганская и Донецкая народные республики обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны киевского режима.

В начале августа 2024 года украинские неонацисты попытались прорвать оборону в приграничье Курской области. Противнику дали отпор бойцы Росгвардии, погранслужбы ФСБ и ВС РФ. Бои в регионе продолжаются до сих пор.

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Населенный пункт Георгиевка в ДНР перешел под контроль ВС РФ
19 сентября 2024, 12:53

Фото: istock/macky_ch

Российские военные подразделения группировки войск «‎ Юг» освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР. Об этом проинформировало Минобороны России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Георгиевка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ были вынуждены покинуть позиции в районе трех сел на Ореховском направлении в Запорожье.

До этого Украинский военный в Судже пытался расстрелять мужчину с пятью детьми при эвакуации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Два российских танка сдерживали боевиков ВСУ под Суджей две недели
19 сентября 2024, 11:58

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Два российских танка сдерживали боевиков ВСУ под Суджей в Курской области в течение двух недель, а потом отбили атаки со стороны Украины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на бойца РФ с позывным «Каплодий».
«Это легендарный танковый экипаж (командира «Хикава» – прим. ред.), как мы его называем, потому что он и еще один экипаж, который сейчас находится в госпитале, его подбили дроном, но все живы, здоровы, все хорошо. Мы их эвакуировали, ранения легкие. Они очень много эффекта произвели на ту сторону. Мы здесь, благодаря этим танкам, остановили накат противника. Мы держали две недели обороны, буквально двумя экипажами», — пояснил собеседник.

Украина напала на приграничье Курской области в начале августа. Как отмечали в Минобороны РФ, в указанный район было направлено подкрепление. По признанию главкома ВСУ Александра Сырского, нападение осуществлялось с целью отвлечь ВС РФ с территорий Донбасса, однако план провалился.

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Подполье: под Николаевом зафиксированы удары по боевикам ВСУ
19 сентября 2024, 11:19

Фото: istockphoto/aapsky

Российские силы нанесли удар по расположению боевиков ВСУ, а также по месту размещения техники противника под Николаевом, пишет РИА Новости, ссылаясь на пророссийского подпольщика Сергея Лебедева.
«Ночью пару раз прилетело в Первомайском районе. Один из них по ферме, где бандеровцы технику ставили. Второй по «располаге», — пояснил координатор сопротивления.
Он добавил, что взрыв был рядом с Вознесенском. Сейчас выясняются подробности.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года, когда власти тогда еще непризнанных Луганской и Донецкой народных республик попросили Москву помочь отразить агрессию со стороны Киева. Западные СМИ назвали спецоперацию «вторжением».

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
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Бои под Курском, ВС РФ зашли в Гуляй Поле, ВСУ бегут из Гродовки: последние новости СВО
19 сентября 2024, 11:15

Фото: РИА Новости

Армия России продолжает контрнаступление в Курской области и выдавливает боевиков ВСУ с российской земли, пока противник всеми силами пытается там удержаться. Тем временем украинская армия покидает Гродовку на Покровском направлении под напором российских сил, а бойцы ВС РФ отрезают Покровск (Красноармейск), лишая его логистических переправ.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 19 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область

В Курской области российская армия продвигается вблизи Внезапного, Бяхово и Обуховки Кореневского района. Российские войска продолжают давить на оборону ВСУ, вытесняя их с занятых позиций. Сообщается об освобождении населенных пунктов Дарьино и Николаево-Дарьино, что позволило переправиться через реку Снагость и занять за ней удобный плацдарм для дальнейшего удара на Свердликово. Это село является важнейшим логистическим пунктом противника, через который он в августе и совершил прорыв в Курскую область.

Продолжаются бои северо-восточнее Любимовки.

В Глушковском районе продолжаются бои в приграничных населенных пунктах. ВСУ подтягивают сюда военную технику и личный состав, однако о каких-либо продвижениях противника там на данный момент неизвестно. ВСУ атакуют в районе Медвежьего, присутствуют в районе Нового Пути, сообщаслоь о боях в районе Волфино и Краснооктябрьского.

Боевик ВСУ под Курском пытался расстрелять мужчину с пятью детьми
Боевик ВСУ под Курском пытался расстрелять мужчину с пятью детьми

Покровское направление

После взятия Украинска российская армия с северной части зашла в город Горняк и продвигается в его жилой застройке. Вместе с этим российские силы начали продвижение в направлении Цукурино. Это последняя точка до самого Курахово, где противник может обустроить линию обороны.

На северном фланге в Гродовке наши парни выдавили противника за линию реки Журавка и закрепились на западном берегу. 70% поселка находится под контролем ВС РФ. Также идут бои севернее Новогродовки, где российские бойцы пытаются улучшить свои тактические позиции, заняв высоты на северном берегу реки Журавка.

«Если мы внимательно посмотрим на карту, то увидим, что наши части здесь уже полностью вышли на линию высот южнее Мирнограда, которая и является главным внешним контуром обороны города. Прорыв этой линии приведет к заходу наших частей в город», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.
Утром 19 сентября российские артиллеристы нанесли удар в районе железнодорожной станции Удачное. В результате было повреждено ж/д полотно и нарушена контактная сеть. Таким образом, ВС РФ хотят отрезать Покровск. Ранее также были уничтожены мосты «Горбатый» и «Димитровский».
Назван населенный пункт, откуда бегут украинские солдаты
Назван населенный пункт, откуда бегут украинские солдаты

Торецкое направление

В Торецке идут бои в центральной части города. Здесь ВС РФ штурмуют комплекс зданий детской больницы, которые стали одним из ключевых укрепрайонов противника. Также продолжаются штурмовые действия вдоль улиц Центральная, Яблоневая и Слободская.

Угледарское направление

Продолжаются бои за шахты в районе Угледара. Российские войска стремятся забрать наиболее выгодные позиции. Также ведуться бои и в районе Водяного, где наблюдается продвижение наших войск.

Накануне стало известно, что ВС РФ начали штурм населенного пункта Катериновка.

Запорожское направление

Накануне наши части на Запорожском направлении имели успех в районе Гуляйполя. Они взяли под свой контроль первую его часть. Таким образом можно констатировать, что бои за город Гуляйполе уже начались, написал военный эксперт Юрий Подоляка.

Противник признает успехи ВС РФ

Накануне украинские военные аналитики признали, что Украинск освобожден российскими силами и в новой сводке сообщают о продолжающемся продвижение наших войск к Селидово на стыке Покровского и Кураховского направлений. В районе Желанного Первого продолжаются тяжелые бои. Южнее Украинска российские подразделения прорвались в северную часть города Горняк, сообщают украинские военные ресурсы.

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Стало известно об угрозе для НАТО в зоне СВО
NTI: изучение Россией обломков F-16 с секретными технологиями угрожает НАТО
19 сентября 2024, 11:14

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Изучение российскими специалистами обломков переданных украинцам американских истребителей F-16 угрожает безопасности НАТО, так как их начиняют секретными технологиями. Об этом пишет геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для The National Interest. По его словам, Североатлантический альянс модернизирует эти старые самолеты, чтобы сделать их более успешными в бою.
«Что касается угрозы безопасности НАТО, несмотря на то что F-16 уже устарели, их модернизируют с помощью обновленных технологий альянса, чтобы они лучше выполняли свои задачи. Если эти самолеты ждет уничтожение, то русские наверняка захватят обломки некоторых из них и узнают все технологические секреты, которые НАТО устанавливает в старые самолеты, чтобы сделать их более эффективными в бою», — пояснил Вейхерт.
Напомним, 29 августа в генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинская армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий. Депутат Рады Безуглая заявляла, что украинские военные сами случайно сбили самолет из американского зенитного комплекса Patriot из-за дискоординации между подразделениями, а сам казус обошелся им в 50 миллионов долларов.

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За сутки боевики ВСУ выпустили более 160 боеприпасов и 22 БПЛА по российскому региону
Гладков: ВСУ выпустили более 160 боеприпасов по Белгородской области за сутки
19 сентября 2024, 11:13

Фото: iStock/Олег Копьёв

Боевики Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки выпустили 161 боеприпас по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор области Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, боевики атаковали села Веселая Лопань, Варваровка, Журавлевка, Нечаевка, Никольское, Щетиновка и Петровка. В ходе четырех обстрелов было выпущено 45 боеприпасов и использовано 5 беспилотников, из которых три были сбиты российской системой ПВО. Также он сообщил о повреждении одного легкового автомобиля.

Кроме того, по территории Грайворонского и Валуйского округов было выпущено 38 боеприпасов и использовано 4 БПЛА. В Краснояружском районе боевики нанесли удары по пяти населенным пунктам, выпустив 23 снаряда и 3 БПЛА.

Губернатор также отметил, что ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ, в частности город Шебекино, поселок Красное и села Безлюдовка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка, выпустив 55 боеприпасов за восемь обстрелов и применив беспилотники. Четыре из которых были сбиты.

В результате атак повреждено 29 частных домов, две квартиры в одном многоквартирном доме, три легковых и один грузовой автомобиль. Также пострадали гараж, храм, линии электро- и газоснабжения и один социальный объект.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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#бпла
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В Курской области два энергетика были ранены при атаке дронов ВСУ
19 сентября 2024, 08:46

Фото: istockphoto/vladj55

Двое сотрудников ПАО «Россети Центр» получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Это произошло в приграничном районе Курской области.
Энергетики проводили ремонтные работы на одном из объектов в момент атаки дрона ВСУ, сообщает телеграм-канал организации. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. После этого дрон упал и угодил в автогидрополъёмник, который использовали сотрудники Россетей.

В результате двое работников энергетической компании получили осколочные ранения различной степени тяжести. От более серьёзных повреждений их уберегли бронежилеты и умелые действия по самозащите. Пострадавшим уже оказана необходимая медицинская помощь. Оба ремонтника представлены к награждению медалью «За заслуги перед Курской областью» III степени.

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Назван населенный пункт, откуда бегут украинские солдаты
ТАСС: боевики ВСУ покидают позиции в поселке Гродовка под Красноармейском
19 сентября 2024, 08:12

Фото: istock/Olha Romaniuk

Боевики Вооруженных сил Украины покидают свои позиции в поселке Гродовка под Красноармейском. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Противник бежит из Гродовки. Свои позиции они практически полностью покинули», — пояснил источник.

Отмечается, что в поселке остаются точечные и немногочисленные очаги сопротивления.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее сообщалось, что боевик ВСУ под Курском пытался расстрелять мужчину с пятью детьми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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