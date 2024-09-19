ВСУ покинули позиции сразу у трех сел в Запорожской области

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ВСУ были вынуждены покинуть позиции в районе трех сел на Ореховском направлении в Запорожье. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.
«Наши войска на Ореховском направлении в районе Малой Токмачки, Марфополя и Новоданиловки улучшили позиции по переднему краю, оттеснив противника и заставив его отступить», — заявил Рогов.
Он пояснил, что на данном участке значительно расширена серая зона.
Военный эксперт Юрий Подоляка ранее сообщал, что накануне российские подразделения на Запорожском направлении имели успех в районе Гуляйполя. Они взяли под свой контроль первую его часть. Таким образом он уточнил, что бои за город Гуляйполе уже начались.
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