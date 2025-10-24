Бывший владелец «Техносилы» Михаил Кокорич продаёт Украине дроны на $8 млн

24 октября 2025, 11:44

Фото: istockphoto / bbsferrari

RT выяснил, что миллиардер российского происхождения Михаил Кокорич, основатель компании Destinus, поставляет Украине беспилотники «Лорд», произведённые в Европе. Общая сумма контрактов превышает $8 млн.