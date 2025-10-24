Бывший владелец «Техносилы» Михаил Кокорич продаёт Украине дроны на $8 млн
RT выяснил, что миллиардер российского происхождения Михаил Кокорич, основатель компании Destinus, поставляет Украине беспилотники «Лорд», произведённые в Европе. Общая сумма контрактов превышает $8 млн.
Согласно информации от контейнерных перевозок и таможенных деклараций, поставки осуществляются через европейские филиалы Destinus — в Испании, Нидерландах и Германии. Партнёром Кокорича выступает бывший советник министра обороны Украины.
По оценкам экспертов, на Украину уже доставлено от 200 до 400 дронов, которые собирают на месте. Средняя стоимость одного аппарата составляет от $22 тыс. до $45 тыс.
Кокорич ранее заявлял, что Украина является одним из ключевых заказчиков его компании. Помимо БПЛА, Destinus поставляет комплектующие для авиационных двигателей, элементы фюзеляжа и системы управления.
Бизнесмен, известный в России как бывший владелец «Техносилы» и создатель стартапа Momentus, после проблем с американскими регуляторами переехал в Швейцарию. В 2024 году он официально отказался от российского гражданства, заявив о несогласии с политикой Москвы.
Эксперты считают, что Кокорич может стать фигурантом уголовного дела о госизмене, если будет доказано, что поставки велись до выхода из гражданства.
