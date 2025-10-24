В России впервые наказали ребенка за видео уничтожения дрона ВСУ
В Кирове Калужской области правоохранительные органы наказали школьницу за публикацию видео, на котором видно уничтожение дрона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Девочка выложила кадры в местный паблик, что привлекло внимание властей.
Сотрудники полиции быстро установили личность автора записи и посетили её семью. В ходе беседы с родителями сотрудники ПДН оформили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Им грозит штраф в размере двух тысяч рублей.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что съемка работы систем ПВО может считаться разглашением государственной тайны. Он подчеркнул, что такие кадры могут раскрыть расположение комплексов, что создает угрозу для безопасности.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: