В России впервые наказали ребенка за видео уничтожения дрона ВСУ

24 октября 2025, 08:44

Mash: В России впервые наказали школьницу за видео с работой ПВО

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В Кирове Калужской области правоохранительные органы наказали школьницу за публикацию видео, на котором видно уничтожение дрона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.