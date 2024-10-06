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Бывший военный ВСУ раскрыл недостаток танка Leopard

РИА Новости: в старом танке Leopard можно свариться из-за отсутствия вентиляции
06 октября 2024, 05:43
Фото: istock/Dmitry Andreev

Фото: istock/Dmitry Andreev

В старых немецких танках Leopard отсутствует вентиляция. О недостатках этой техники в интервью РИА Новости рассказал бывший танкист, служивший в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
«Какого года он – не знаю, но достаточно старый, потому что там нет вентиляции… 2А6, 2А7, 2PL, во всех есть вентиляция, на тех, на которых обучались мы, нет. То есть туда залазишь, в танк на 10 минут, заглохший, даже не заводили его, и уже можно свариться там», – рассказал бывший танкист.

После мобилизации экс-военнослужащего отправили на обучение в Польшу. Там ему удалось сбежать и обосноваться в Германии в качестве беженца.



Ранее украинский военнопленный Василий Палий рассказал, что его мобилизовали, несмотря на алкоголизм и проблемы со здоровьем. По его словам, он продолжал употреблять алкоголь даже на фронте. В ВСУ за пьянство наказывали сурово, но это не останавливало украинских солдат.

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#военные
#танки
На правом берегу Днепра обнаружили западные танки и БМП Bradley
06 октября 2024, 04:12

Фото: iStock/Michele Urs

Разведчик добровольческой отряда группировки войск Днепр (позывной «Пух») сообщил, что на правом берегу Днепра в направлении Херсона замечена бронетехника стран НАТО, в том числе танки и БМП «Bradley», переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ), передает РИА Новости.
По его словам, российские войска заметили большое количество вооружения НАТО.

«Работают очень и минометные расчеты, и польский миномет, который бесшумный, которого не слышно, и танки. На том берегу прострелы идут хорошие», – сказал он.

Ранее сообщалось, что российские войска сформировали первый «мешок» для ВСУ под Купянском в Харьковской области. В дальнейшем российская армия планирует постепенно укреплять эти «мешки», создавая неприятные условия для противника.

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Российский лейтенант под обстрелами взял под контроль пулеметное гнездо ВСУ
06 октября 2024, 01:55

Фото: istockphoto/zim286

Российский лейтенант Рамазан Кантулаев, командуя штурмовым подразделением в зоне проведения специальной военной операции (СВО), несмотря на огонь противника, сумел занять и удержать важный рубеж. Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, Кантулаеву удалось занять и уничтожить пулеметное гнездо вместе с 10 украинскими военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Грамотно организовав разведку, Рамазан обнаружил наиболее безопасные и скрытые пути подхода к позициям врага. Определив направления атаки штурмовых группам, лично возглавил одну из них. Дождавшись темного времени суток, штурмовики по сигналу перешли в наступление», – подчеркнул в оборонном ведомстве.

По данным Министерства обороны, когда рубеж был занят, Кантулаев сразу же занял оборонительную позицию. Несмотря на попытки противника выбить его с позиции, группе Кантулаева удалось удержать позиции до прибытия подкрепления.

Ранее сообщалось, что российские войска создали первый «мешок» для ВСУ под Купянском в Харьковской области. В дальнейшем российские войска планируют постепенно укреплять эти «мешки», создавая неприятные ситуации для противника.

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#минобороны рф
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#вс рф
#харьковская область
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В Минобороны раскрыли назначение мотоциклов в зоне проведения СВО
МО: мотоциклы используются бойцами ВС РФ для штурмов и подвоза боеприпасов
06 октября 2024, 00:17

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) активно используют мотоциклы для участия в штурмах, а также для доставки боеприпасов и продовольствия на опорные пункты. О целях такого использования мотоциклов рассказала в Telegram-канале пресс-служба Министерства обороны РФ.
Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки Вооруженных сил РФ «Запад» добавили, что мототехника позволяет значительно сократить время на переброску в зоны проведения боевых действий. Военнослужащие мотострелковых подразделений рассказали, что постоянно совершенствуют свои мотоциклы.

Ранее сообщалось, что мотострелки из группы войск «Запад» захватили 41 позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они также уничтожили пять вражеских гаубиц и восемь минометов, в том числе британского и американского производства.

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#минобороны рф
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#военные
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Стало известно о срочном перебросе «элитной» бригады ВСУ в Курскую область
«РВ»: ВС РФ уничтожают срочно направленную в Курскую область элитную бригаду ВСУ
05 октября 2024, 23:28

Фото: iStock/Evgeny555

Российские войска активно уничтожают технику и личный состав 47-й «элитной» бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была срочно переброшена в Глушковский район Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
По данным источника, 3-й батальон бригады «Магура» был срочно переброшен из Покровского района в Курскую область и сейчас несет первые потери. На кадрах видно, как боевых машины пехоты (БМП), в том числе американские Bradley и танки Abrams, подбиты и брошены противником.

Ранее 47-я бригада ВСУ уже потерпела поражения близ Работино и Авдеевки, но успела сменить пять составов, продолжая вести бои в Донбассе.

Ранее появились кадры «дороги смерти» ВСУ на Курском фронте. Российские войска атакуют вражеские машины с помощью артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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#работино
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Военкоры заявили о создании первого «мешка» возле Купянска
«РВ»: армия РФ создала первый «мешок» для ВСУ возле Купянска
05 октября 2024, 23:04

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска провели первую «зачистку» украинских войск под Купянском Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Ворнколы Русской Весны». В дальнейшем российские военные планируют создать неудобную ситуацию для ВСУ и постепенно сужать «тупик». По сравнению с другими направлениями ситуация менее критична, но не в пользу ВСУ. В данный момент речь идет не о внезапном прорыве или атаке большими силами, а о постепенном продвижении», - сказал военный корреспондент. Официальные лица подчеркнули, что в ближайшее время на месте событий могут появиться еще три «мешка». Ранее Министерство обороны сообщило, что под контроль России перешли села Вишневое, Култой Яр, Верхнекаменское, Макеевка и поселок городского типа Нереповка. Российские войска также взяли под контроль город Угурдаль.
Отмечается, что в дальнейшем российские военные планируют создать неудобную ситуацию для ВСУ и постепенно сужать «мешок».

«Ситуация по сравнению с другими направлениями не критична, но не в пользу ВСУ. Речь не идет сейчас о внезапном прорыве или наращивании большого кулака для удара, а о постепенном продвижении», – подчеркнули военные корреспонденты.

Отмечается, что в ближайшее время на месте событий могут появиться еще три «мешка».

Ранее Министерство обороны сообщило, что под контроль России перешли села Вишневое, Крутой Яр и Верхнекаменское, город Макеевка и поселок городского типа Нелеповка. Российские войска также взяли под контроль город Угледар.

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#минобороны рф
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В Киеве гремят взрывы
Взрывы прогремели в Киеве во время воздушной тревоги
05 октября 2024, 22:57

Фото: iStock/Naypong

Взрывы прогремели в Киеве во время воздушной тревоги в субботу вечером 5 октября. Об этом сообщает украинское издание «Новости.Live».
Воздушная тревога в Киеве и еще десяти областях Украины начала звучать после 21.00. Затем прогремели взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что работает система противовоздушной обороны. Подробности и возможные повреждения на территории украинской столицы не сообщаются.

Ранее правительство Донецкой Народной Республики сообщило, что ВСУ выпустили по Горловке 20 ракет РСЗО. После Минобороны России сообщило об уничтожении реактивной системы залпового огня «Уран» на Северском участке фронта в Донбассе.

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#сво
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РСЗО «Уран» уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в Донбассе
05 октября 2024, 21:05

Фото: Минобороны РФ

Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Уран» 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки уничтожил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ на Северском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что операторы беспилотников в ходе разведки территории зафиксировали эти цели. После этого было принято решение поразить их с помощью РСЗО «Уран».


На опубликованных кадрах видно, как выпущенными снарядами сначала уничтожаются несколько автомобилей, а затем пункт дислокации ВСУ и их склад с боекомплектом.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населённого пункта Желанное Второе в ДНР.

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#беспилотник
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Беспилотники ВСУ атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке ДНР
05 октября 2024, 20:46

Фото: iStock/Dziurek

Украинские беспилотники атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что беспилотники ВСУ весь вечер кружили над зданием подразделения МЧС в Горловке. После этого они осуществили сброс трёх боеприпасов на территорию частью.

По данным пресс-службы ведомства, личный состав пожарной части не получил ранений. При этом были серьёзно повреждены три пожарные автоцистерны.

Накануне стало известно, что в результате атаки украинского дрона в Горловке пострадал сотрудник МЧС. Его госпитализировали со сквозным ранением плеча. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

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#всу
#беспилотник
#мчс
#днр
#атака
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В Верховной раде призвали напасть на Белоруссию
Депутат Рады Дунда призвал напасть на Белоруссию
05 октября 2024, 19:20

Фото: iStock/ffikretow

Депутат Верховной рады Украины Олег Дунда призвал напасть на Белоруссию. С таким заявлением он выступил в ходе «Форума свободной России».
По словам депутата, конфликт на Украине можно завершить за год, однако для этого необходимы «креативные решения». Одним из них, по его словам, может стать нападение на Белоруссию.

Дунда выразил уверенность, что заход на белорусскую территорию даже относительно небольших подразделений ВСУ приведёт к тому, что армия Белоруссии сразу же сложит оружие. При этом он добавил, что высказанное им является не убеждением, а знанием.

В конечном счёте, продолжил Дунда, это станет большим ударом для России, поскольку докажет, что Москва не контролирует эти территории и не готова встать на их защиту.

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#белоруссия
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