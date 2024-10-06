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В старых немецких танках Leopard отсутствует вентиляция. О недостатках этой техники в интервью РИА Новости рассказал бывший танкист, служивший в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
«Какого года он – не знаю, но достаточно старый, потому что там нет вентиляции… 2А6, 2А7, 2PL, во всех есть вентиляция, на тех, на которых обучались мы, нет. То есть туда залазишь, в танк на 10 минут, заглохший, даже не заводили его, и уже можно свариться там», – рассказал бывший танкист.
После мобилизации экс-военнослужащего отправили на обучение в Польшу. Там ему удалось сбежать и обосноваться в Германии в качестве беженца.
Ранее украинский военнопленный Василий Палий рассказал, что его мобилизовали, несмотря на алкоголизм и проблемы со здоровьем. По его словам, он продолжал употреблять алкоголь даже на фронте. В ВСУ за пьянство наказывали сурово, но это не останавливало украинских солдат.
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Александр Климов