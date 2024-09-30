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Житель освобожденной бойцами ВС РФ Новогродовки в Донецкой Народной Республике два года скрывался у себя дома от мобилизации в Вооруженные силы Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Министерство обороны 8 сентября сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР. Отмечается, что это стало возможным благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».
По его словам, в магазин за едой, сигаретами и водой ходила мама. Он отметил, что выходил только к друзьям, которые приходили посидеть на лавочке. Игорь поделился, что у населения за эти годы появилась новая фобия – «бусикофобия» («бусиками» местные жители называют микроавтобусы).
Друзьям мужчины удалось, по его словам, избежать мобилизации благодаря брони, которую давали удостоверения шахтеров.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Не поверите, но у меня получилось избежать мобилизации. Я сидел дома, два года я сидел безвылазно», — рассказал Игорь.
По его словам, в магазин за едой, сигаретами и водой ходила мама. Он отметил, что выходил только к друзьям, которые приходили посидеть на лавочке. Игорь поделился, что у населения за эти годы появилась новая фобия – «бусикофобия» («бусиками» местные жители называют микроавтобусы).
Друзьям мужчины удалось, по его словам, избежать мобилизации благодаря брони, которую давали удостоверения шахтеров.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова