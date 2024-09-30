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Житель освобожденной Новогродовки два года скрывался от мобилизации в ВСУ

30 сентября 2024, 09:39
Фото: istock/reflection_art

Фото: istock/reflection_art

Житель освобожденной бойцами ВС РФ Новогродовки в Донецкой Народной Республике два года скрывался у себя дома от мобилизации в Вооруженные силы Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Министерство обороны 8 сентября сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР. Отмечается, что это стало возможным благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».

«Не поверите, но у меня получилось избежать мобилизации. Я сидел дома, два года я сидел безвылазно», — рассказал Игорь.



По его словам, в магазин за едой, сигаретами и водой ходила мама. Он отметил, что выходил только к друзьям, которые приходили посидеть на лавочке. Игорь поделился, что у населения за эти годы появилась новая фобия – «бусикофобия» («бусиками» местные жители называют микроавтобусы).

Друзьям мужчины удалось, по его словам, избежать мобилизации благодаря брони, которую давали удостоверения шахтеров.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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#солдат
#пво
Путин: Россия достигнет всех намеченных целей в ходе СВО
30 сентября 2024, 10:25

Фото: сайт Кремля

Россия достигнет всех поставленных целей в ходе специальной военной операцией. Это обусловлено хотя бы тем, что правда на нашей стороне.
Такие слова произнёс президент РФ Владимир Путин в своём видеообращении к гражданам страны по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. Его поздравления по этому случаю зафиксировал официальный сайт Кремля.

Глава государства поблагодарил россиян за поддержку и сплочённость, которую люди демонстрируют в отношении спецоперации и военнослужащих, которые отстаивают интересы своей Родины. Российский лидер подчеркнул, что иного исхода, кроме победы, для России быть не может, так как правда на её стороне.

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Названо оружие, которое Украина скоро получит от США
США поставят Киеву планирующие бомбы JSOW без двигателей
30 сентября 2024, 10:11

Фото: iStock/MikeMareen

США передадут Украине планирующие бомбы JSOW без двигателей. Об этом сообщает РИА Новости.
Военные эксперты отметили, что эти боеприпасы можно охарактеризовать как ракеты высокой дальности, поскольку за счёт имеющегося у них модуля планирования и двигателя в определённых версиях они могут достигать цели на расстоянии до 560 километров.

Отмечается, что бомбы будут поставлены без двигателей, что ограничит дальность их применения до 130 километров. При этом такого расстояния можно достигнуть лишь в том случае, если пилот бомбардировщика решит рискнуть подставиться под российские системы ПВО и, к тому же, поднимется на довольно значительную высоту.

Ранее президент США Джо Байден сообщал о подготовке к передаче Киеву бомбы JSOW без двигателей, которые войдут в новый пакет военной помощи на сумму в восемь миллиардов долларов.

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#сша
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#бомба
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Путин заявил, что Запад готовил украинскую армию к новой войне
Путин: Запад готовил Украину к войне, чтобы устроить карательную акцию в Крыму
30 сентября 2024, 09:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад готовил украинскую армию к новой войне. Об этом он сообщил в своем видеообращении по случаю воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией.
«Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наёмников и советников, готовили украинскую армию к новой войне», — сказал президент.

По его словам, они собирались устроить карательную акцию на юго-востоке, как весной и летом 2014 года. Он сообщил, что среди целей были обозначены не только Донбасс, но и Крым, а также и другие регионы Российской Федерации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Житель освобожденной Новогродовки два года скрывался от мобилизации в ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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Новая атака ВСУ на Курскую область, штурм ВС РФ Торецка и бои за Угледар: последние новости СВО
30 сентября 2024, 09:42

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские силы продолжают предпринимать попытки наступления в Курской области, однако сталкиваются с активным сопротивлением ВС РФ. На линии фронта ситуация для ВСУ складывается сложной, особенно в направлении Угледара, где группировка противника оказалась в окружении. О последних событиях в зоне СВО расскажет редакция «Радио 1».

Курская область


Военнослужащие морской пехоты из группировки войск «Север» успешно отразили атаки на укрепленные позиции вооруженных сил Украины в районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. По информации телеграм-канала «Рыбарь», противник продолжает свои попытки наступления в различных секторах региона.

«Наиболее сложная обстановка наблюдается в Глушковском районе. <…> Противник использует бронетехнику для атак в окрестностях Веселого, увеличивая контрольную зону к северу от Нового Пути. <…> Также зафиксировано продвижение украинских войск между Волфино и Веселым. Село Обуховка, по всей видимости, оказалось в серой зоне, а статус Краснооктябрьского вновь вызывает вопросы», — говорится в сообщении.

В Кореневском районе нет изменений в зонах контроля, продолжаются боевые действия. Под Ольговкой и Кремяным зафиксировали атаки ВСУ, а вблизи Любимовки идут встречные бои. Линия соприкосновения в Суджанском районе остается стабильной. Появились сообщения о наступлениях украинских войск в районе Плехово, но изменений в контролируемых зонах не зафиксировано, уточняют авторы портала.

Фото: Минобороны РФ

Харьковское направление


Бои продолжаются в Волчанске и окрестностях Глубокого, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». По информации портала, несколько дней назад силы ВСУ овладели территорией Волчанского агрегатного завода. В настоящее время российская авиация наносит удары по постройке для ее зачистки от украинского гарнизона.

ВКС России начали применять тактику «объектового выжигания» на территории Украины, сообщает канал «Военная хроника».

«Сначала она использовалась локально, например, в Харьковской области. Когда «Северные» силы наступали на Волчанск, авиация могла сбрасывать от 10 до 20 бомб за один вылет на тыловые объекты украинской армии. У пилотов это неофициально называется «афганской бомбардировкой», — пишет портал.

Кроме того, Минобороны России опубликовало видео, на котором зафиксировано сжигание скоплений ВСУ в Харьковской области. Сообщается о том, что в результате анализа разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника, что привело к значительным потерям среди украинских военнослужащих.


Торецкое направление


На данный момент группировка «Отважных» продолжает атаковать Торецк, продвинувшись на 5 километров, что позволяет охватить Селидово. На Покровском направлении, к западу от Новогродовки и к югу от Мариновки, войска группировки «Центр» смогли продвинуться на участке шириной до 5 километров. В самом Торецке российские военные продолжают углубляться в городские районы, где ведутся бои за многоэтажные здания.


Кураховское направление


Российские вооруженные силы продолжают наступление на Цукурино с двух направлений, а также на север от Селидово, приближаясь к Новогродовке. Согласно информации телеграм-канала «Донбасский Партизан», российские подразделения постепенно двигаются на запад, создавая угрозу для ВСУ вдоль критически важных транспортных коридоров, соединяющих Покровск и Селидово.

Необходимо отметить, что с южного направления российские войска ведут сосредоточенные действия, нацеленные на захват дороги Селидово – Курахово, проходящей через Новодмитровку. Этот путь играет ключевую роль в снабжении украинских сил, защищающих позиции на юге фронта. Продвижение вдоль железнодорожных путей в сторону Вишневого также угрожает логистике украинской армии, создавая дополнительные сложные задачи для командования в обеспечении обороны Селидовской и Кураховской группировок.

«Мощнейший удар под Волгоградом»: в сети разоблачили атаку ВСУ на арсенал с ракетами
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Бои за Угледар


Бои за освобождение Угледара в ДНР от украинских войск продолжаются в центральной части города, отметил в интервью РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские силы пытаются вывозить свои ударные подразделения из Угледара, который находится в окружении российских войск. Он добавил, что ротация противника в текущих условиях фактически невозможна. По его словам, для 72-й бригады ВСУ ситуация в Угледаре является критической.

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#минобороны рф
#военные
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#всу
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#пво
#сводкасво
#харьков
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Командир российских штурмовиков: ВСУ под Курском отступают при малейшем натиске
30 сентября 2024, 09:38

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

В Курской области украинские военные оказывают серьёзное сопротивление только в первые минуты боя. При любом, даже незначительном, натиске подразделения ВСУ предпочитают отступить.
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил командир штурмового отряда Вооружённых сил РФ. По его словам, украинское командование часто отдаёт приказы без учёта оперативной обстановки и не нацеливаясь на какой-то конкретный результат. Офицер пояснил, что ВСУ, подчиняясь таким распоряжениям, предпринимают «действия ради действий», просто для того, чтобы обозначить своё присутствие и продемонстрировать видимость активности.

Кроме того, отметил штурмовик, командиры украинских подразделений командуют, не владея актуальной информацией о расположении сил противника. Отправляющиеся закрепляться на указанных рубежах части ВСУ порой выходят прямо на позиции российских войск и несут из-за этого ощутимый урон. А перехватываемые в эфире панические и даже истерические реплики говорят о низком моральном духе украинских солдат, заключил командир штурмовиков.

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#всу
#солдат
#рф
#курская область
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ВС России вынудили сдаться в плен солдат ВСУ, оборонявшихся у Красногоровки
30 сентября 2024, 09:20

Фото: istock/Olha Romaniuk

Российские военные «Южной» группировки войск вынудили сдаться в плен солдат Вооруженных сил Украины, которые обороняли опорный пункт в районе Красногоровки на донецком направлении. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МО РФ.
В оборонном ведомстве рассказали, что подразделения 5-й отдельной бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко невзирая на попытки контратак украинских военных быстро реагировали на любое внезапное изменение ситуации.

«Вынудили сдаться в плен военнослужащих одного из подразделений ВСУ, оборонявших опорный пункт», — отметили в Минобороны России.

Сообщается, что российские бойцы по позициям врага вели интенсивный артиллерийский огонь, который корректировался с помощью дронов. Отмечается, что боевики прекратили сопротивление и выкинули из окопа белый флаг, сбросили экипировку и оставили оружие, после чего сдались в плен.

По словам украинских военных, их бросило командование. Помимо этого, солдаты находились без воды шесть дней. Они отметили, что потери среди личного состава Вооруженных сил Украины очень большие. Один из пленных на видео, предоставленном Минобороны рассказал, что российские военные отнеслись к ним с пониманием.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Уроженка Дзержинска рассказала, как боевик хладнокровно расстрелял ее родителей у калитки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Российские военные уничтожили систему ПВО IRIS-T в Запорожье
Рогов: ВС РФ уничтожили систему ПВО IRIS-T в подконтрольном Киеву Запорожье
30 сентября 2024, 08:29

Фото: istock/zim286

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные уничтожили немецкую установку ПВО IRIS-T в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом информирует РИА Новости.
«Восточнее запорожского аэропорта уничтожена система ПВО IRIS-T», — поделился он.

Рогов отметил, что система была уничтожена одним ударом фронтовой авиации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее уроженка Дзержинска рассказала, как боевик хладнокровно расстрелял ее родителей у калитки. По ее словам, вокруг дома все перерыли, а тела родителей остались лежать во дворе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Уроженка Дзержинска рассказала, как боевик хладнокровно расстрелял ее родителей у калитки
Жительница ДНР Макарова: солдат ВСУ убил престарелых родителей в Дзержинске
30 сентября 2024, 07:27

Фото: istock/Dmitry Belyaev

Боевик Вооруженных сил Украины застрелил в Дзержинске (Торецк) двух пенсионеров. Об этом информирует РИА Новости.
Дочь погибших Оксана Макарова рассказала, что ее родители прожили в пригороде Дзержинска всю жизнь. По данным агентства, Оксана переехала в Донецк еще в нулевые. После начала специальной военной операции она лишь созванивалась с отцом и матерью. По ее словам, связь с родителями пропала еще в конце июля.

«4 августа мне написал сосед Сергей и сообщил, что какой-то вэсэушник зашел во двор и прямо возле калитки хладнокровно расстрелял сначала 84-летнего отца, а потом 75-летнюю маму», — поделилась она.

По ее словам, вокруг дома все перерыли, а тела родителей остались лежать во дворе. Она предположила, что боевики искали деньги. Макарова рассказала, что соседи не смогли сразу похоронить убитых из-за постоянных обстрелов — они лишь накрыли тела брезентом и присыпали землей с палисадника.

Отмечается, что Оксана уже написала заявление в Следственный комитет. Теперь она ждет, когда российские военные освободят город. Сообщается, что только после этого правоохранительные органы смогут осуществить полноценные следственные мероприятия, провести необходимые экспертизы и возбудить уголовное дело по факту двойного убийства.

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#следственный комитет
#военные
#уголовное всу
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В США заявили о выгоде одного штата от СВО
WP: СВО приносит выгоду штату Пенсильвания
30 сентября 2024, 06:54

Фото: istockphoto/Diy13

Специальная военная операция (СВО) оказалась выгодна для Пенсильвании, получающей выплаты из федерального бюджета. Об этом говорится в статье, опубликованной в Washington Post (WP).
По данным издания, после начала СВО Пенсильвания получила 175 миллиардов долларов в виде «экстренной помощи для разрешения конфликтов». При этом большая часть средств осталась в США и была направлена на нужды оружейных заводов.

Одним из бенефициаров стал завод в Скрэнтоне, производящий 155-мм артиллерийские снаряды. К 2022 году там было создано более 200 рабочих мест, а количество выпускаемой продукции удвоилось.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил оружейный завод в Скрэнтоне, который поставляет боеприпасы для ВСУ.

Позже политика обвинили во вмешательстве в выборы в США, а группа из девяти конгрессменов-республиканцев потребовала расследования этого визита.

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#сша
#оружие
#производство
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