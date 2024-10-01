Российский офицер рассказал, что мешало штурму Угледара

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Командир стрелкового полка с позывным Одиссей рассказал, что превосходство Вооруженных сил Украины в БПЛА мешало штурму Угледара. Об этом информирует РИА Новости.
По словам военного, помимо постоянно находившихся в небе разведывательных дронов, на многоэтажках стояли стационарные камеры. Он отметил, что с помощью них боевики отслеживают любое передвижение ВС РФ. Однако командир объяснил, что за счет слаженной работы российских военных ситуацию в последние несколько недель получилось кардинально изменить.
Одиссей отметил, что украинские военные более двух лет имели под Угледаром тотальное превосходство в воздухе, поэтому это затрудняло подвоз боеприпасов, продуктов и наступательные действия. По его словам, некоторые штурмовые группы Армии России зашли на окраины города и пытаются там закрепиться.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Житель освобожденной Новогродовки два года скрывался от мобилизации в ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Одиссей отметил, что украинские военные более двух лет имели под Угледаром тотальное превосходство в воздухе, поэтому это затрудняло подвоз боеприпасов, продуктов и наступательные действия. По его словам, некоторые штурмовые группы Армии России зашли на окраины города и пытаются там закрепиться.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Житель освобожденной Новогродовки два года скрывался от мобилизации в ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова