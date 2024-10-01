Подбитый в зоне СВО танк Leopard доставили на «Уралвагонзавод»

Фото: istock/Dmitry Andreev
Немецкий танк Leopard, который был подбит в зоне специальной военной операции, доставили на «Уралвагонзавод». Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «УралВагонЗавод — УВЗ».
По данным канала, в настоящее время вражеский танк находится на домкратах. Специалисты концерна начали разбор узлов, систем и агрегатов «Леопарда». После проведения исследований и анализа полученных данных будет дана экспертная оценка реального военно-технического уровня различных систем и трофейного танка в целом.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в Херсонской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в Херсонской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова