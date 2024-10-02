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Бывший военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине

Экс-военный ВСУ: на Украине незаконно мобилизуют мужчин без военного опыта
02 октября 2024, 07:39
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Бывший украинский военный рассказал, что ВСУ мобилизуют мужчин младше 25 лет без образования и военного опыта. Об этом информирует РИА Новости.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Согласно ему, до 25 лет могут быть призваны лишь те, кто имеет офицерское звание, проходил обучение на военной кафедре или служил в армии в мирное время. Остальные, не имеющие такого опыта, могут поступать на службу только на добровольной основе.

Собеседник агентства рассказал, что на полигоне с ним находился 21-летний парень, который, по его словам, сбежал. На уточняющий вопрос о возрасте мобилизации на Украине собеседник агентства пояснил, что формально это происходит с 25 лет, однако на практике ситуация обстоит иначе.



«Мне, например, на момент всех этих событий 23 было», — сказал он.

Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

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Костенко: мобилизация на Украине пошла на спад
01 октября 2024, 20:15

Фото: istockphoto/Multipedia

На Украине происходит спад мобилизации, заявил NV нардеп Верховной рады Роман Костенко.
«Сейчас идет спад мобилизации по сравнению с тем, что у нас было», — сказал член комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке.

По его словам, ситуация стала хуже, если сравнивать с периодом после того, как приняли законопроекты об ужесточении мобилизации.

По мнению Костенко, во всем виноват глава киевского режима Владимир Зеленский и его кабмин. Нардеп призвал к радикальным мерам, включая снижение возраста призывников.

«…Нужно, чтобы верховный главком, министр брали на себя ответственность, просили депутатов и использовали различные методы. Это снижение призывного возраста, мотивирование различных категорий населения идти служить по контракту», — резюмировал нардеп.

После ужесточения мобилизации на Украине население республики пытается покинуть ее всеми возможными способами, включая радикальные, а именно, нападение на военкомов, пограничников и так далее.

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«Не стреляйте»: на камере убитого боевика ВСУ нашли видео расправы над мирными жителями Курской области
На камере боевика ВСУ нашли видео расстрела мирных жителей Курской области
01 октября 2024, 19:08

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

На камере, прикрепленной к каске убитого боевика ВСУ, нашли кадры расстрела мирных жителей в Курской области.
Группу украинских боевиков ликвидировали российские военные в Курской области. У одного их них на каске была камера go-pro, которая запечатлела кадры расправы над мирными жителями.

«На камере запечатлен момент убийства местных жителей. Судя по амуниции и внешнему виду, можно предположить, что это обычные бойцы ВСУ, занимающиеся разбоями и грабежами», — цитирует представителя российских силовых структур РИА Новости.
По данным журналистов, на видео есть момент, как боевик ВСУ дает кому-то команду выйти из комнаты, после чего открывает прицельный огонь из автомата. За секунду до выстрелов слышен крик: «Не стреляйте».

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило в докладе о пытках, которые на Украине применяют ВСУ по отношению к российским военнопленным. По данным УВКПЧ, пленных пытают во время транспортировки в тюрьму или в неофициальных местах содержания.

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#курская область
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В Тишанке Белгородской области пострадал храм при обстреле со стороны ВСУ
01 октября 2024, 18:48

Фото: istockphoto/Popescu Marius

Храм, а также мемориал павшим в 1943 году воинам и ДК пострадали в Тишанке под Белгородом. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Чиновник уточнил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.
«В результате вражеского обстрела повреждены Свято-Никольский храм, мемориал «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году» и Дом культуры. Также посечена кровля в одном частном доме и выбиты стекла у припаркованного возле дома легкового автомобиля», — говорится в публикации.

Гладков добавил, что работники администрации и сотрудники оперативных служб проводят подомовой обход.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по руководству ВМСУ под Херсоном.

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#белгородская область
#всу
#сво
#война
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ВС РФ нанесли удар по пехотинцам ВМСУ во время совещания в Херсонской области
01 октября 2024, 18:45

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

До 60 единиц руководящего состава лишились украинские морпехи в Херсонской области в результате удара со стороны ВС РФ по зданию в Великой Александровке. Об этом доложили в российском оборонном ведомстве.
«В результате удара уничтожено: микроавтобус – 3 единицы, легковая автомобильная техника – 12 единиц, до 60 человек руководящего состава», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также там уточнили, что удар наносился оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М».

Российская спецоперация в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года.

Ранее на Украине рассказали, почему пилоты ВСУ не получат преимущества в воздухе.

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На Украине признали, что ВС РФ пробились к центру Угледара
01 октября 2024, 18:03

Фото: iStock/Jakub Laichter

Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что армия России дошла до центра Угледара.
«Бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно», — написал Филашкин в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе остаются 107 гражданских, при этом детей среди них нет.

Позже в эфире телемарафона Филашкин уточнил, что российские силы уже находятся в центре Угледара. Это первый случай, когда украинские власти официально объявили о боях в Угледаре.

Напомним, по последним неофициальным данным армия России освободила Угледар, в центре города развевается российский триколор.

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Командир украинской бригады Гнездилов пожаловался на наркоманов в рядах ВСУ
01 октября 2024, 17:50

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

В рядах ВСУ наблюдается большая проблема с наркоманией. Такое заявление сделал командир разведроты 56-й бригады ВСУ Сергей Гнездилов, его слова приводит «Украинская правда».
По его словам, украинские военные иногда отказываются выполнять поставленные боевые задачи из-за мобилизованных наркоманов, с которыми их отправляют в бой.

«Они (мобилизованные. — ред.), нанюхаются, а потом по окопу бегают с пулеметом, стреляют, им кажется, что их штурмуют», — рассказал Гнездилов.
Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявлял, что украинские военные в зоне боевых действий злоупотребляют алкоголем и наркотиками, однако киевские власти замалчивают эту проблему, которая усугубится после их возвращения домой.

Этим он объяснил частые ДТП с участием военной техники, ЧП с гранатами и другое. По словам Азарова, проблема станет еще серьезнее после окончания конфликта, когда украинские военные вернутся домой и поймут, что государству они не нужны.

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#сша
#военные
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#всу
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На Украине заявили, что пилоты F-16 ВСУ не получат преимущества в воздухе
Минобороны Украины: пилоты F-16 ВСУ недостаточно подготовлены
01 октября 2024, 17:19

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Пилоты ВСУ недостаточно подготовлены, чтобы получить даже временное преимущество в воздушном пространстве. Об этом в эфире телемарафона Украины заявил первый замминистра обороны республики Иван Гаврилюк. Военный чиновник уточнил, что в этом вопросе необходим некий «комплексный подход».
«…Потому что просто научиться управлять самолетом в воздухе - это не значит достичь того уровня, который необходим на сегодняшний день в бою, чтобы получить хотя бы временное преимущество на некоторых участках, не говоря о полном преимуществе в воздухе, над Россией», — пояснил Гаврилюк.
Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что боевиков ВСУ разгромили и отбросили в зоне спецоперации на Украине.

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Под Сумами идет эвакуация из 90 населенных пунктов
01 октября 2024, 17:17

Фото: istockphoto/reflection_art

В 90 населенных пунктах Сумской области объявили принудительную эвакуацию родителей с детьми. Об этом проинформировал Сумской райсовет.
«В Сумском районе объявлена принудительная эвакуация детей и их родителей из 90 населенных пунктов», — сказано в публикации на сайте райсовета.

Перед этим руководитель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх говорил о планах по расширению зоны принудительной эвакуации в регионе. В частности, эвакуируются: Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, и Николаевская общины.

Сумская область граничит с Курской областью, а также Белгородчиной и Брянщиной. Ранее сообщалось, что в Сумской области планировали эвакуировать приблизительно шесть тысяч человек.

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МИД Украины: Сибига не обсуждал уступки территорий в США
01 октября 2024, 17:12

Фото: iStock/Corvalol

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий опроверг сообщения западных СМИ о том, что новый глава ведомства Андрей Сибига допускает территориальные уступки Киева для завершения конфликта. Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале украинского МИД.
Напомним, издание Financial Times со ссылкой на источник сообщало, что Сибига обсуждал с западными чиновниками во время визита в США возможность некоторых территориальных компромиссов для урегулирования конфликта с Россией.

«Я присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Сибиги в Нью-Йорке, и ни на одной из них не было предложений, обсуждений или даже намеков на какие-либо территориальные компромиссы», — приводит МИД Украины слова Тихого.

По его словам, позиция нового главы МИД непоколебима, и он отстаивал ее даже за закрытыми дверями. При этом статью Financial Times Тихий назвал неправдивой.

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