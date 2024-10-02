Бывший военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине

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Бывший украинский военный рассказал, что ВСУ мобилизуют мужчин младше 25 лет без образования и военного опыта. Об этом информирует РИА Новости.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Согласно ему, до 25 лет могут быть призваны лишь те, кто имеет офицерское звание, проходил обучение на военной кафедре или служил в армии в мирное время. Остальные, не имеющие такого опыта, могут поступать на службу только на добровольной основе.
Собеседник агентства рассказал, что на полигоне с ним находился 21-летний парень, который, по его словам, сбежал. На уточняющий вопрос о возрасте мобилизации на Украине собеседник агентства пояснил, что формально это происходит с 25 лет, однако на практике ситуация обстоит иначе.
Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
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Собеседник агентства рассказал, что на полигоне с ним находился 21-летний парень, который, по его словам, сбежал. На уточняющий вопрос о возрасте мобилизации на Украине собеседник агентства пояснил, что формально это происходит с 25 лет, однако на практике ситуация обстоит иначе.
«Мне, например, на момент всех этих событий 23 было», — сказал он.
Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
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Дарья Осипова