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Солдат ВСУ заявил, что сдался в плен от безысходности

01 октября 2024, 10:45
Фото: istockphoto/Sinenkiy

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Солдат Вооруженных сил Украины Василий Юркив сообщил, что сдался в плен российским военным, так как оказался в безвыходной ситуации. Соответствующие кадры были опубликованы Минобороны России, пишет ТАСС.
«Обошел метров 100, посадку, вижу — ребята ваши. Я к ним, без автомата, без ничего. Поздоровался и говорю: «у меня безысходность, я сдаюсь», — поделился боец.

По его словам, на передовую он попал, как и большинство его товарищей, прямо с улицы — его забрали сотрудники ТЦК. Оформление прошло без медицинской комиссии и должной подготовки и заняло всего около трех дней, уточнил пленный.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что военные Вооруженных сил Украины подвергаются серьезной опасности из-за недостатка военной техники. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эксперт
#военные
#сво
#танк
FT: Киев становится в большей степени открыт для ведения мирных переговоров
01 октября 2024, 11:05

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Киев всё в большей степени становится готов обсуждать возможность прекращения огня и уступок ради заключения мира. Тональность разговоров украинских чиновников на эту тему заметно изменилась.
Об этом сообщает издание The Financial Times. По наблюдениям журналистов и экспертов, тон и содержание разговоров вокруг возможного завершения конфликта заметно изменился. Со стороны киевских чиновников наблюдается всё большая открытость для обсуждений и возможности прекращения огня, пишут авторы публикации со ссылкой на мнение европейских дипломатов, присутствовавших на Генеральной ассамблее ООН.

По словам дипломатов, новый глава МИД Украины Андрей Сибига во время недавней поездки в США обсуждал с западными коллегами возможности мирного урегулирования конфликта. Отмечается, что Сибига более прагматично подходит к вопросу территориальных уступок по сравнению со своим предшественником Дмитрием Кулебой. Глава украинского МИД подчеркнул, что ещё полгода назад разговоры о любых уступках были в Киеве под запретом.

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Пленный ВСУ заявил о готовности украинцев направить орудия в сторону Киева
01 октября 2024, 11:02

Фото: iStock/Diy1

Солдаты ВСУ, находящиеся в зоне боевых действий, близки к перевороту и готовы развернуть оружие в сторону Киева. Об этом рассказал пленный военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ярослав Диденко, его слова передает ТАСС.
«Так оно и будет, что будет идти переворот у нас. Сейчас в Украине людей хватают на улице, уже невыносимо. Людей просто вылавливают вот так, где хочется — с домов забирают, с работы забирают, из магазинов людей забирают. У ребят терпение скоро лопнет, и уже свои ребята пойдут на Киев наводить там порядки. Уже готовы», — заявил Диденко.

По его словам, военнослужащим стоит отказываться от участия в боях и бунтовать против насильной мобилизации, которая приводит к смерти. Пленный отметил, что ни для кого не является секретом тот факт, что продолжением конфликта украинское руководство зарабатывает большие деньги.

Диденко добровольно сдался в российский плен под Угледаром в начале сентября. Его группа была окружена и приняла решение сложить оружие.

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Госдеп сделал заявление об ударах Киева вглубь РФ
Госдеп США: Киев может наносить удары вглубь РФ своим оружием без разрешения
01 октября 2024, 11:02

Фото: istockphoto/Kiyoshi Tanno

Киев может бить вглубь российских территорий без одобрения со стороны США только собственным оружием. Такое заявление сделал представитель американского Госдепа Мэтью Миллер. Его слова опубликованы на официальном ресурсе ведомства.
«Украина, прежде всего, суверенная страна, поэтому она может использовать оружие, которое производит самостоятельно для нанесения ударов вглубь России. И для этого ей не нужно разрешение США», — сказал Миллер.
Миллер добавил, что боевики ВСУ располагают огромным количеством «собственных вооружений». Чиновник США резюмировал, что военная помощь Украине продолжится.

Ранее боевик ВСУ рассказал, почему решил сдаться в плен.

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#война
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#киев
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#госдеп
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Группа иностранных наемников ВСУ попала в засаду ВС РФ под Кременной
01 октября 2024, 10:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Группа иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, попала в засаду ВС РФ под Кременной. В результате боя некоторые из них погибли, остальные скрылись в лесу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Группа наемников, судя по перехватам, англоязычная, попала в засаду. Это все было в районе лесов кременских. Часть из них погибла на месте, еще несколько человек скрылись в лесу», — говорится в сообщении.

При этом объективный контроль показал, что группа иностранных наемников была качественно экипирована и вооружена. При этом никто из них не стал спасать раненых товарищей.

Ранее представитель сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что российские военные ударили по пункту временной дислокации ВСУ с иностранными наемниками в Одесской области.

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#сша
#военные
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#всу
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Депутат Верховной рады Рахманин назвал российских командиров искусными военными
01 октября 2024, 10:31

Фото: istockphoto/DmyTo

В Вооружённых силах России есть довольно искусные командиры, которые к тому же постоянно учатся в ходе боевых действий. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин.
В интервью изданию «Украинская правда» он призвал не доверять некоторым оголтелым украинским пропагандистам, которые утверждают, что ВСУ сражаются с «армией дебилов». Российскими войсками управляют опытные и умелые командиры. По мнению парламентария, впадая в патриотический раж, пропагандисты такими заявлениями оказывают украинским солдатам «медвежью услугу».

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила руководство ВСУ в бездействии. По её словам, главнокомандующий Александр Сырский прячется на собственной даче, а начальник Генштаба Анатолий Баргилевич так хорошо замаскировался, что его уже давно никто не видел. Также Безуглая считает Сырского виновником неизбежной потери Угледара.

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#всу
#верховная рада
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На Западе рассказали, до чего дошли ВСУ
Меркурис: ВСУ подвергаются смертельной опасности из-за дефицита бронетехники
01 октября 2024, 10:17

Фото: istockphoto/olegda88

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что военные Вооруженных сил Украины подвергаются серьезной опасности из-за недостатка военной техники. Соответствующее мнение он высказал в своем блоге на YouTube, пишет РИА Новости.
По его словам, многие военные участвуют в боевых действиях на гражданских автомобилях. Он отметил, что так они подвергаются смертельной опасности от российских БПЛА, авиаударов и артиллерии.

Меркурис считает, что дисбаланс между украинской и российской армией в технике приводит к тяжелым и невосполнимым потерям для Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны сообщило, что потери ВСУ в зоне специальной военной операции за сутки составили 1 895 человек. Помимо этого, стало известно, что средствами противовоздушной обороны было уничтожено четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 24 украинских БПЛА над территорий Российской Федерации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#минобороны
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Стало известно, чего хотят боевики ВСУ на передовой
FT: Боевики ВСУ на передовой выступили за переговоры с Россией
01 октября 2024, 10:14

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ на передовой выступили за диалог с Москвой во избежание «вечного» кровопролития, пишет издание Financial Times.
«Теперь я за переговоры», — цитируют журналисты украинского военного Юрия.
По словам собеседника, перспектива бесконечных боевых действий устрашает. Сослуживцы Юрия солидарны с ним. Другой боевик Михаил уверен, что Киев не вернется к границам 1991 года. По крайней мере, по его словам, такое сложно представить.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Боевики ВСУ самовольно покидают свои позиции под натиском ВС РФ.

Ранее сообщалось, какой танк подбили в зоне спецоперации.

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#россия
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Контратака ВСУ в Курской области, наступление в Часове Яре, бои под Харьковом: последние новости СВО
01 октября 2024, 09:59

Фото: Минобороны РФ

Российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры на Херсонском направлении. ВСУ стремятся перебросить дополнительные резервы на курское приграничье с целью контратак. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где развернулись самые ожесточенные бои расскажет редакция «Радио 1».

Курская область


За прошедшие сутки российские военные ликвидировали более 350 украинских солдат в пограничных зонах Курской области. Кроме того, были уничтожены восемь бронемашин, включая боевые машины пехоты и бронетранспортеры, а также четыре артиллерийских орудия, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска» и 12 автомобилей.

За все время боевых действий на курском направлении противник понёс серьёзные утраты, превысившие 18 900 военнослужащих, а также значительные потери в технике. При этом, как отметил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, украинские силы постепенно выводят войска с других фронтов и перебрасывают их в Курскую область для замены устаревших подразделений. Он также подчеркнул, что противник начинает проявлять признаки слабости по всем направлениям в этом регионе.

В течение последних суток российские подразделения успешно отразили две контратаки противника в районах Любимовки и Плехово, а также предотвратили атаки в направлении Ольговки и Камышевки, что привело к потере до 60 человек среди украинских войск. Пять попыток ВСУ прорваться через границу РФ в сторону Нового Пути завершились потерей более 30 их бойцов.


Херсонское направление


Объекты критической инфраструктуры повреждены на контролируемой ВСУ части Херсонской области, о чём сообщил председатель областной военной администрации Александр Прокудин.

«Попали в объекты критической инфраструктуры», - написал он в своем телеграм-канале.

Минувшей ночью расчет зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2» сбил две реактивные ракеты, выпущенные ВСУ из установки Himars. Цели были обнаружены во время боевого дежурства по прикрытию российских подразделений и мирного населения на Херсонском направлении. «Бук» один из первых комплексов, способных перехватывать крылатые и баллистические ракеты, а также другое высокоточное оружие воздушного и наземного базирования.


Фото: iStock/Anna_Anikina

Донецкое направление


На Донецком направлении российские силы продолжают укреплять свои позиции и осуществляют активное наступление на Часов Яр. Поддержку пехоте оказывают беспилотные летательные аппараты. Операторы дронов наносят удары по личному составу противника, его укреплениям и технике, а также поражают антенны, ретрансляторы и усилители связи, используемые ВСУ, в том числе для управления собственными беспилотниками.


Харьковское направление


Минувшей ночью со стороны ВСУ подверглись обстрелам Пески и Лиман Второй. В результате атаки загорелась хозяйственная постройка и соседние жилые дома. По предварительным данным, пострадали 10 частных строений. Кроме того, удары наносятся по Липцам, Волчанску и Харькову.
Противник проводит ремонт своей техники в гаражах и на автобазах. В районах Чугуева, Дергачей, Тишков и Слатино враг организует оборону, оставляя позиции в Козачьей Лопани.

Российские военные движутся в направлении Купянска, а ВСУ занимаются оборонительными мероприятиями в районе Шевченково и на дороге к Чугуеву. Минобороны РФ сообщает о поражениях, нанесенных группировкой «Север» формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в населенных пунктах Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора.

На Харьковском направлении также выявлены самодельные растяжки, созданные бойцами ВСУ, использующие советскую мину ТМ-62 с болтами, как поражающими элементами.


Краснолиманское направление


На Краснолиманском направлении российские войска продвинулись в южной части Невского, также ведутся бои у Макеевки, сообщает телеграм-канал «Два майора». В Торецке (Дзержинске) поступают сообщения о столкновениях в центре города. В Нью-Йорке (Новгородском) продолжаются сражения за оставшуюся северную часть.

Покровское направление


На Покровском направлении ВС РФ захватили территорию очистных сооружений и полевого водохранилища к западу от Новогродовки. К северу от Селидово российские штурмовики на мотоциклах смогли прорваться сквозь огонь противника и занять новые позиции. На юге российские войска укрепились на окраине Цукуркино.

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Подбитый в зоне СВО танк Leopard доставили на «Уралвагонзавод»
01 октября 2024, 08:51

Фото: istock/Dmitry Andreev

Немецкий танк Leopard, который был подбит в зоне специальной военной операции, доставили на «Уралвагонзавод». Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «‎УралВагонЗавод — УВЗ».
По данным канала, в настоящее время вражеский танк находится на домкратах. Специалисты концерна начали разбор узлов, систем и агрегатов «Леопарда». После проведения исследований и анализа полученных данных будет дана экспертная оценка реального военно-технического уровня различных систем и трофейного танка в целом.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в Херсонской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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