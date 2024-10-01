Солдат ВСУ заявил, что сдался в плен от безысходности

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Солдат Вооруженных сил Украины Василий Юркив сообщил, что сдался в плен российским военным, так как оказался в безвыходной ситуации. Соответствующие кадры были опубликованы Минобороны России, пишет ТАСС.
«Обошел метров 100, посадку, вижу — ребята ваши. Я к ним, без автомата, без ничего. Поздоровался и говорю: «у меня безысходность, я сдаюсь», — поделился боец.
По его словам, на передовую он попал, как и большинство его товарищей, прямо с улицы — его забрали сотрудники ТЦК. Оформление прошло без медицинской комиссии и должной подготовки и заняло всего около трех дней, уточнил пленный.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что военные Вооруженных сил Украины подвергаются серьезной опасности из-за недостатка военной техники. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова