ООН сообщила о пытках российских военнопленных со стороны бойцов ВСУ

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Согласно периодическому докладу Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине, подавляющее большинство случаев пыток, применяемых украинскими военными к российским военнопленным, происходит в неофициальных местах содержания под стражей и во время их транспортировки в тюрьмы и СИЗО. Об этом информирует РИА Новости.
«Подавляющее большинство актов пыток или жестокого обращения с российскими военнопленными, о которых сообщили 87 из 205 опрошенных военнопленных, имели место в неофициальных или транзитных местах, включая гаражи, подвалы или частные дома. УВКПЧ выявило несколько таких мест», — отмечается в документе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что немецкий танк Leopard, который был подбит в зоне специальной военной операции, доставили на «Уралвагонзавод».
До этого сообщалось, что украинские спецслужбы, демонстрируя пытки над пленным российским бойцом, пытаются заставить его мать Валентину Иванченко, сотрудницу Росгвардии в ДНР, сотрудничать. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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