Бывший военнопленный Пианист: Нас раздевали до трусов и травили собаками

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Вернувшийся на Родину боец с позывным Пианист рассказал, что украинские военные раздевали российских военнопленных до трусов и избивали битами. Кроме того, на них натравливали ротвейлеров, которые буквально рвали людей на части.
Ролик с рассказом военнослужащего опубликовал телеграм-канал Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов под председательством М. С. Григорьева. Этот орган, в который входят представители гражданского сообщества из 32 стран мира, собирает свидетельства преступлений киевского режима.
Пианист рассказал, что их построили, заставили раздеться до трусов. Затем приехали какие-то люди в непонятной и разномастной военной форме и принялись их жестоко и методично избивать. В качестве орудий они использовали алюминиевые биты, в которые был засыпан песок.
Потом украинцы привели двух ротвейлеров и натравили их на российских пленных. Пианист показал руку со следами клыков. Собака прокусила ему кожу и мышцы до кости.
Потом бывший военнопленный вспомнил, как во время похода в баню один из его товарищей показал ему спину, на которой буквально не было живого места — она была вся иссечена кнутом. По его словам, их месяц держали в каком-то подвале до того, как перевели в СИЗО. Вот там-то его ежедневно выводили и хлестали кнутом. Местами кожа была сорвана до самых рёбер.
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Пианист рассказал, что их построили, заставили раздеться до трусов. Затем приехали какие-то люди в непонятной и разномастной военной форме и принялись их жестоко и методично избивать. В качестве орудий они использовали алюминиевые биты, в которые был засыпан песок.
«Там был один парень, они как-то узнали, что он из Одессы. Вот его били особенно жестоко, прямо на смерть. Он уже весь в крови был, сознание потерял. Потом его уволокли куда-то, больше мы его не видели», — рассказал солдат.
Потом украинцы привели двух ротвейлеров и натравили их на российских пленных. Пианист показал руку со следами клыков. Собака прокусила ему кожу и мышцы до кости.
Потом бывший военнопленный вспомнил, как во время похода в баню один из его товарищей показал ему спину, на которой буквально не было живого места — она была вся иссечена кнутом. По его словам, их месяц держали в каком-то подвале до того, как перевели в СИЗО. Вот там-то его ежедневно выводили и хлестали кнутом. Местами кожа была сорвана до самых рёбер.
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Александр Бойцов