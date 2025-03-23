В Госдуме призвали осудить преступления ВСУ против российских военнопленных

Фото: iStock/Diy13
Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий призвал депутатов Госдумы инициировать международное осуждение преступлений ВСУ в отношении российских военнопленных. Он считает, что обращение должно быть направлено к парламентам всех стран мира и ООН, передает РИА Новости.
Слуцкий подчеркнул, что пытки и бесчеловечное обращение с военнопленными со стороны Украины нарушают Женевскую конвенцию. Он потребовал привлечь к ответственности как непосредственных исполнителей, так и их покровителей в киевском режиме.
Читайте также:
Mash: над Волгоградом прогремело пять мощных взрыва, работает система ПВО
В Диснейлэнде Флориды начался пожар в тематическом парке Disney's Epcot
В Прибалтике собрались заминировать границу с Россией
«Украинский плен – это беспрерывное насилие, насилие без конца. Его сложно объяснить войной, врожденными психическими отклонениями и склонностью к садизму. (...) Любые пытки и давление (используются), которые только возможны. А еще угрозы родственниками, вымогательство», — сказал политик.В ночь с 22 на 23 марта стало известно, что в Ростовской области на трассе Морозовск — Цимлянск автомобиль загорелся после атаки украинских беспилотников. В результате инцидента погиб один человек, его личность еще не установили.
Читайте также:
Mash: над Волгоградом прогремело пять мощных взрыва, работает система ПВО
В Диснейлэнде Флориды начался пожар в тематическом парке Disney's Epcot
В Прибалтике собрались заминировать границу с Россией
Мария Моисеева