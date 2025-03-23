Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Госдуме призвали осудить преступления ВСУ против российских военнопленных

В Госдуме призвали осудить преступления ВСУ против российских военнопленных

Слуцкий призвал ООН осудить преступления ВСУ в отношении военнопленных
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий призвал депутатов Госдумы инициировать международное осуждение преступлений ВСУ в отношении российских военнопленных. Он считает, что обращение должно быть направлено к парламентам всех стран мира и ООН, передает РИА Новости.
Слуцкий подчеркнул, что пытки и бесчеловечное обращение с военнопленными со стороны Украины нарушают Женевскую конвенцию. Он потребовал привлечь к ответственности как непосредственных исполнителей, так и их покровителей в киевском режиме.

«Украинский плен – это беспрерывное насилие, насилие без конца. Его сложно объяснить войной, врожденными психическими отклонениями и склонностью к садизму. (...) Любые пытки и давление (используются), которые только возможны. А еще угрозы родственниками, вымогательство», — сказал политик.
В ночь с 22 на 23 марта стало известно, что в Ростовской области на трассе Морозовск — Цимлянск автомобиль загорелся после атаки украинских беспилотников. В результате инцидента погиб один человек, его личность еще не установили.

Читайте также:

Mash: над Волгоградом прогремело пять мощных взрыва, работает система ПВО

В Диснейлэнде Флориды начался пожар в тематическом парке Disney's Epcot

В Прибалтике собрались заминировать границу с Россией
#лидер
#оон
#лдпр
#всу
#вымогательство
#украина
#россия
БПЛА атаковал автомобиль в Ростовской области, водитель погиб в огне
Слюсарь: из-за атаки БПЛА ВСУ на машину в Ростовской области погиб человек
23 марта 2025, 04:33

В Ростовской области на трассе Морозовск — Цимлянск автомобиль загорелся после атаки украинских беспилотников. В результате инцидента погиб один человек, сообщил врио губернатора региона Слюсарь.
«В машине погиб человек. Личность его не установлена. На место выехали службы МЧС и МВД», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что над Волгоградом прогремело как минимум пять мощных взрывов, предположительно связанных с работой систем ПВО. Наиболее сильные хлопки были зафиксированы в Краснооктябрьском и Кировском районах.

По предварительным данным, воздушные цели, летевшие на низкой высоте со стороны Ростовской области, были уничтожены недалеко от местного НПЗ.

Читайте также:

Россиянка пострадала в Курской области из-за атаки украинского БПЛА

В Диснейлэнде Флориды начался пожар в тематическом парке Disney's Epcot

«Самый дорогой монолог»: Мошенники обманули звезду Comedy Club на миллионы рублей
#мвд
#транспорт
#мчс
#автомобиль
#машины
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: над Волгоградом прогремело пять мощных взрыва, работает система ПВО
23 марта 2025, 03:53

Фото: iStock/dzika_mrowka

Над Волгоградом прогремело как минимум пять мощных взрывов, предположительно связанных с работой систем ПВО. Наиболее сильные хлопки были зафиксированы в Краснооктябрьском и Кировском районах. Информацию о происшествии подтвердили местные жители, передают Telegram-каналы SHOT и Mash.
По предварительным данным, воздушные цели, летевшие на низкой высоте со стороны Ростовской области, были уничтожены недалеко от местного НПЗ. Очевидцы сообщили о характерных звуках беспилотников ВСУ и вспышках в небе. Официальных комментариев от властей и данных о пострадавших или разрушениях пока нет.

Вероятно, атака украинских БПЛА была направлена на стратегический объект, однако точные цели дронов не подтверждены.

Ранее сообщалось, что россиянка пострадала в Курской области из-за атаки украинского БПЛА.

Читайте также:

«Самый дорогой монолог»: Мошенники обманули звезду Comedy Club на миллионы рублей

В Прибалтике собрались заминировать границу с Россией

CNN Türk: Прокуратура попросила суд арестовать мэра Стамбула Имамоглу за терроризм
#бпла
#жители
#атака
#пво
#беспилотник
#дрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянка пострадала в Курской области из-за атаки украинского БПЛА
Хинштейн: При атаке БПЛА ВСУ в курском поселке Конышевка пострадала женщина
23 марта 2025, 01:06

Фото: iStock/peterscode

Село Конышевка в Курской области подверглось атаке украинского беспилотника, пострадала женщина. Информацию сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
«В результате атаки беспилотника на поселок Конышевка Конышевского района произошло возгорание хозпостройки. К сожалению, ранения получила женщина 1985 года рождения, которая в этот момент находилась поблизости: с ожогами и травмой руки она доставлена в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн.
Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, предотвратив его распространение на другие объекты.

Ранее сообщалось, что турбореактивный самолёт Аэрмакки MB-326 разбился во время авиашоу West Coast в муниципалитете Салданья-Дей (ЮАР). Пилот не успел катапультироваться и погиб.

Также передавалось, что на трассе М-2 в Туле столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП погибла женщина и пострадали девять человек, включая четырёх детей.

Читайте также:

SHAMAN не будет представлять Россию на конкурсе «Интервидение»

Daily Mail: Великобританию охватила эпидемия высокоинфекционной чесотки

В Москве прохожая спасла пенсионерку с пачкой денег от мошенников
#мчс
#пожар
#село
#ожоги
#возгорание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журналист Боуз назвал самую большую угрозу миру на Украине
Журналист Боуз заявил, что миру на Украине угрожает Европа, а не РФ
22 марта 2025, 22:36

Фото: iStock/ artJazz

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что более всего миру на Украине угрожает Европа, а не Российская Федерация. Об этом он написал в соцсети Х.
«Европейцы — самая большая угроза миру. Не Россия, и не Китай, а разжигатели войны в Евросоюзе», — обратил внимание Чей Боуз.

Журналист прокомментировал материал издания The Financial Times (FT) о планах стран Евросоюза (ЕС) перевооружения в следующие 5-10 лет. Он сказал, что политики ЕС — угроза мирному урегулированию конфликта из-за критики решения американского лидера Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине.

Ранее директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин заявил, что план о новом пакете помощи Киеву на €40 млрд, предложенный главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, сорвался из-за разорительной для многих европейских стран суммы.

Читайте также:

«Речь идет о разделе территорий»: Трамп заявил об идущих «прямо сейчас» переговорах по Украине

Депутат Бундестага Котре: диалог Путина и Трампа стал сигналом к прочному миру

Уиткофф: встреча Трампа и Путина состоится в ближайшие месяцы
#россия
#журналист
#китай
#ес
#трамп
#европа
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов рассказал об эвакуации брошенных тел бойцов ВСУ из Курской области
Алаудинов: ВС РФ эвакуируют брошенные тела бойцов ВСУ из Курской области
22 марта 2025, 21:08

Апти Алаудинов (фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Российские бойцы эвакуируют брошенные тела солдат ВСУ с освобождённой территории Курской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Ранее он рассказывал агентству, что украинские военные бросали раненых сослуживцев по приказу командования во время отступления из российского региона.

Алаудинов отметил, что сейчас тела украинских бойцов собирают солдаты ВС РФ. Он подчеркнул, что валяющиеся трупы неприемлемы, а если военнослужащий ВСУ уже умер, то он не является врагом.

«Мы должны быть гуманнее», – подчеркнул командир.
Читайте также:

WSJ: В Курской области солдаты ВСУ отступали ещё до получения приказа

ТАСС: Солдатам ВСУ угрожали расстрелом в случае отступления из-под Суджи

Десятилетний мальчик украл боекомплект ВСУ и передал бойцам ВС РФ в Курской области
#военные
#солдаты
#всу
#вс рф
#тела
#курская область
#апти алаудинов
Следите за нашими новостями
в удобном формате