«Ура, мы дома!»: опубликованы кадры возвращения российских военных из плена

Видео: Минобороны РФ
Кадры возвращения военнослужащих ВС РФ из плена опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих», — сказано в публикации ведомства.Перед этим в МО РФ докладывали, что при посредничестве арабской стороны между Россией и Украиной произошел обмен в формате 175 на 175. Кроме того, уточнялось, что в качестве жеста доброй воли российская сторона передала Киеву еще 22 боевиков, нуждающихся в медпомощи.
Ранее специалисты компании «Транснефть» раскрыли последствия атаки со стороны ВСУ по Кубани. Подробней в нашем материале.
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Никита Кротов