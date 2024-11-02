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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные подошли к ближайшему пригороду оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР. Об этом информирует РИА Новости.
Накануне Рогов сообщил, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении, севернее Угледара, между селами Новоукраинка и Богоявленка. На этом участке произошло обрушение линии фронта противника.
Рогов сообщил, что армия наращивает успех, оттесняя противника к западной границе ДНР. Он отметил, что войска вошли в село Трудовое, расположенное южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово.
По его словам, в трех населенных пунктах проходит операция по зачистке и подавлению последних оставшихся очагов сопротивления со стороны ВСУ.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Рогов сообщил, что армия наращивает успех, оттесняя противника к западной границе ДНР. Он отметил, что войска вошли в село Трудовое, расположенное южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово.
По его словам, в трех населенных пунктах проходит операция по зачистке и подавлению последних оставшихся очагов сопротивления со стороны ВСУ.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова