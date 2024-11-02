Глава Росгвардии посетил командный пункт под Курском и передал бойцам слова Путина

Осужденный за взятку экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов подал хочет подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО. Об этом рассказал его адвокат Вячеслав Земчихин, об этом сообщает РИА Новости.