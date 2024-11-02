Глава Росгвардии посетил командный пункт под Курском и передал бойцам слова Путина

Виктор Золотов (Фото: сайт Кремля)
Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск и пообщался с бойцами и командирами в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что главнокомандующий прибыл в командный пункт группировки войск Росгвардии, посетил боевых порядки подразделений ведомства и пообщался с военными. Также он заслушал доклад от командующего группировкой Героя России генерал-лейтенанта Вячеслава Пыткова об обстановке в зоне ответственности, выполнении боевых задач и мерах по ликвидации бойцов ВСУ, вторгнувшихся на территорию Курской области.
Кроме того, Золотов проверил ход службы на взводных опорных пунктах с огневыми позициями на линии боевого соприкосновения. Там бойцы Росгвардии ежедневно ликвидируют боевиков и военную технику ВСУ, в том числе танки и артиллерию.
Помимо этого Золотов осмотрел вооружение, используемое в боевых действиях, а также проверил условия размещения личного состава и обеспечение его всем необходимым, начиная от продуктов питания, и заканчивая экипировкой и оружием.
В заключение директор Росгвардии передал бойцам и командованию слова благодарности от президента России Владимира Путина за мужество и профессионализм.
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Кроме того, Золотов проверил ход службы на взводных опорных пунктах с огневыми позициями на линии боевого соприкосновения. Там бойцы Росгвардии ежедневно ликвидируют боевиков и военную технику ВСУ, в том числе танки и артиллерию.
Помимо этого Золотов осмотрел вооружение, используемое в боевых действиях, а также проверил условия размещения личного состава и обеспечение его всем необходимым, начиная от продуктов питания, и заканчивая экипировкой и оружием.
В заключение директор Росгвардии передал бойцам и командованию слова благодарности от президента России Владимира Путина за мужество и профессионализм.
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Анастасия Чинкова