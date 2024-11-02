Московский певец ушел на СВО и создал ансамбль «Херсонский шторм»

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Артист Академического хора Московского метрополитена отправился добровольцем в зону СВО и создал вместе с сослуживцем вокально-инструментальный ансамбль (ВИА) «Херсонский шторм». Об этом певец рассказал в беседе с РИА Новости. По его словам, артисты поют песни времен Великой Отечественной войны, а также то, что написали другие военнослужащие.
Артист рассказал, что в его коллективе два солиста — он с позывным «Маэстро» и его товарищ «Абакан». До начала СВО «Абакан» занимался авторской песней, а «Маэстро» работал в Академическом хоре Московского метрополитена.
Певец отметил, что первый раз «Херсонский шторм» выступил для раненых в подземном госпитале. Проходящие лечение бойцы несколько раз вызывали их на бис.
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«Решение (создать ансамбль — прим.ред.) было принято командиром дивизии после того, как он услышал песню о 70-й дивизии», — поделился «Маэстро».
Певец отметил, что первый раз «Херсонский шторм» выступил для раненых в подземном госпитале. Проходящие лечение бойцы несколько раз вызывали их на бис.
«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И плох тот артист, который не мечтает выступить в Кремле», — с улыбкой поделились мечтами военные.Читайте также:
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Данил Пономарев