Бывший замначальника полиции города в Одесской области сбежал за рубеж
Бывший заместитель начальника полиции Измаила (Одесская область) Максим Стандратюк покинул страну — об этом сообщают украинские СМИ. Сначала о побеге писали местные издания, затем информацию подтвердила патрульная полиция Одесской области.
В соцсетях украинской полиции появилась соответствующая запись.
«Сегодня в медиа появилась информация о патрульном, который незаконно пересёк государственную границу. Сообщаем, что указанный в публикации гражданин сейчас уволен со службы в полиции», — сказано в публикацииВ сообщении также отмечается, что после побега Стандратюка уволили с должности инспектора, тогда как ранее он числился исполняющим обязанности заместителя начальника патрульной полиции Измаила. Украинские журналисты при этом обратили внимание, что в недавних интервью местные издания называли его заместителем без приставки «и.о.».