Бойцы ВС РФ ликвидировали два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР — видео
Минобороны РФ заявило, что российские войска поразили ракетными ударами и планирующими авиабомбами пункты временной дислокации ВСУ в районах Красноармейска и Фёдоровки.
По данным ведомства, видео с беспилотника подтвердило уничтожение двух объектов: пункт временной дислокации подразделений 63‑й отдельной егерской бригады в районе Красноармейска был поражён ФАБ‑3000 УМПК, а пункт временной дислокации 30‑й отдельной механизированной бригады в районе Фёдоровки в ДНР — лёгкой многоцелевой управляемой ракетой.
Удары наносились по заранее разведанным целям; Минобороны опубликовало кадры ударов. Перед этим сообщалось об атаке дронов ВСУ на Кубань.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал в своем обращении к гражданам, что Киев восемь лет занимался геноцидом мирного населения Донбасса.
Читайте также: