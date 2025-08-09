Несколько домов и школа повреждены после атак дронов ВСУ на Кубань

09 августа 2025, 18:18

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Продолжающаяся второй день атака украинских беспилотников на территорию Краснодарского края привела к повреждению нескольких жилых домов и школы. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.