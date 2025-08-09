Несколько домов и школа повреждены после атак дронов ВСУ на Кубань
Продолжающаяся второй день атака украинских беспилотников на территорию Краснодарского края привела к повреждению нескольких жилых домов и школы. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, за сутки 8 августа российские системы ПВО сбили 22 дрона ВСУ, ещё пять были уничтожены в ночь на 9 августа. Однако осколки нескольких БПЛА всё же достигли земли, вызвав разрушения в населённых пунктах.
Так, в Славянске-на-Кубани дроны попали во двор одного из домов, на крышу летней кухни и на проезжую часть. Также повреждено окно в школе №12.
В Крымском районе, в селе Фадеево, незначительно пострадали три домовладения: зафиксированы повреждения окон, кровли и заборов.
Специалисты экстренных служб продолжают оценку последствий и оказывают помощь местным жителям. Власти призвали граждан сохранять спокойствие и сообщать о любых подозрительных объектах.
