На СВО погиб знаменитый боец ВС РФ Тасболат Ибрашев

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Российский боец ВС РФ Тасболат Ибрашев, в одиночку остановивший колонну грузинской техники во время вооружённого конфликта в Южной Осетии в 2008 году, погиб в зоне СВО. Об этом сообщает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
«В зоне СВО погиб герой — астраханец Тасболат Ибрашев. Широкой публике он запомнился по кадрам уже далекой войны 08.08.08. Боец с пулеметом ПКМ тогда в одиночку встретил колонну грузинской армии, направлявшуюся в сторону Цхинвала, и смог остановить противника», — написал Коц в своем Telegram-канале.
По его словам, Тасболат отправился на спецоперацию, когда объявили мобилизацию, был тяжело ранен, но после длительного лечения вновь вернулся к выполнению боевых задач.
Коц уточнил, что Ибрашев погиб в бою под Волчанском Харьковской области.
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