«Блефует парень»: Экс-депутат Рады назвал Зеленского «голым королем»

12 марта 2026, 10:02

Экс-депутат Рады Олейник назвал Зеленского шулером после слов о картах в рукаве

Владимир Зеленский

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник высмеял заявления Владимира Зеленского о наличии у Киева неких «козырей» в противостоянии с Россией. Он уверен, что глава киевского режима просто блефует.





Напомним, Зеленский в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону заявил, что у Украины есть «карты» и что мир наконец это понял. Он уточнил, что говорит об уникальном боевом опыте и производстве оружия, благодаря которым Киев способен помогать даже США.





«Это карты шулера. Блефует парень. Знаете, король-то голый, все это видят. Денег у Зеленского нет, он сейчас реально сидит и думает, что будет в апреле. Там Евросоюз уже понял, что 90 миллиардов блокированы. Теперь Киев ожидает двусторонний кредит на 30 миллиардов. Но это так, на полдня. Разгребут моментально», — заявил Олейник в разговоре с Life.ru.