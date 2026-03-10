Политолог оценил реальность мирного урегулирования конфликта на Украине

10 марта 2026, 10:27

Политолог Денисов: конфликт на Украине не созрел до реального урегулирования

Фото: iStock/FabrikaCr

Ситуация вокруг конфликта на Украине пока не созрела до реального урегулирования. Так считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.





Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Москва не видела гарантий безопасности, о которых говорит Владимир Зеленский. Он уточнил, что, по словам главы киевского режима, гарантии заключаются в том, что Украине в оставшихся границах будет гарантирована безопасность.



Денисов отметил, что этот факт не удивляет, поскольку на протяжении всего конфликта звучат различные заявления относительно различных планов по его урегулированию, а также по гарантиям безопасности для Украины.





«По утечкам в СМИ можно судить о том, что ни предложения США, ни, тем более, европейских стран не соотносятся ни с реальностью на поле боя, ни с ключевыми позициями Москвы», — подчеркнул политолог в разговоре с Общественной Службой Новостей.