Политолог оценил реальность мирного урегулирования конфликта на Украине
Ситуация вокруг конфликта на Украине пока не созрела до реального урегулирования. Так считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Москва не видела гарантий безопасности, о которых говорит Владимир Зеленский. Он уточнил, что, по словам главы киевского режима, гарантии заключаются в том, что Украине в оставшихся границах будет гарантирована безопасность.
Денисов отметил, что этот факт не удивляет, поскольку на протяжении всего конфликта звучат различные заявления относительно различных планов по его урегулированию, а также по гарантиям безопасности для Украины.
«По утечкам в СМИ можно судить о том, что ни предложения США, ни, тем более, европейских стран не соотносятся ни с реальностью на поле боя, ни с ключевыми позициями Москвы», — подчеркнул политолог в разговоре с Общественной Службой Новостей.
По словам Денисова, документы не передают России, поскольку понимают, что Москва их не поддержит. Таким образом, эксперт сделал вывод, что на сегодняшний день ситуация вокруг конфликта на Украине пока не созрела до реального переговорного процесса по его мирному урегулированию.