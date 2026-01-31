Блэкаут произошел на всей территории Украины

31 января 2026, 15:50

В большинстве регионов Украины экстренно отключили свет

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В большинстве регионов Украины произошло экстренное отключение электроэнергии из‑за сбоя в энергосистеме. Об этом сообщают украинские СМИ.