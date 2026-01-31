Блэкаут произошел на всей территории Украины
В большинстве регионов Украины произошло экстренное отключение электроэнергии из‑за сбоя в энергосистеме. Об этом сообщают украинские СМИ.
Отключения затронули, в частности, Киев и Киевскую область, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. В Киеве во всех районах исчезло водоснабжение, а в столице и Харькове приостановилась работа метро.
Представитель харьковского облэнерго Владимир Скичко заявил, что трудности имеют отношение к падению уровня напряжения и перебоям в электроснабжении на фоне ситуации в объединенной энергосети. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил произошедшее технологическим нарушением и отключением линий, связывающих энергосистемы Румынии и Молдавии, а также западные и центральные регионы Украины. По его словам, из эксплуатации были выведены отдельные блоки.
Источник журналистов утверждает, что на Южноукраинской станции один энергоблок остановился в аварийном режиме, на другом мощность пришлось снизить. Аналогичные ограничения коснулись и Ровенской АЭС.
