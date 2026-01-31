«Пожалуйста»: Илон Маск ответил главе Минобороны Украины на запрос о помощи со Starlink
Миллиардер Илон Маск, возглавляющий Starlink, ответил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову на просьбу содействовать в решении проблем с использованием спутниковой связи компании на линии фронта.
В ответ Федоров поблагодарил предпринимателя. Он отметил, что поддержка Маска с начала конфликта, по его словам, сыграла для Украины ключевую роль.
«Всегда пожалуйста», — говорится в публикации Маска в X.22 декабря разведслужбы двух стран НАТО заявили, что Россия якобы ведет разработку нового противоспутникового вооружения, которое может выводить из строя оборудование группы Starlink. Кроме того, недавно Маск ответил на слова основателя Телеграм Павла Дурова об одном из мессенджеров.