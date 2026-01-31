«Пожалуйста»: Илон Маск ответил главе Минобороны Украины на запрос о помощи со Starlink

31 января 2026, 13:43

Илон Маск ответил «пожалуйста» главе МО Украины на запрос о помощи со Starlink

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Миллиардер Илон Маск, возглавляющий Starlink, ответил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову на просьбу содействовать в решении проблем с использованием спутниковой связи компании на линии фронта.





В ответ Федоров поблагодарил предпринимателя. Он отметил, что поддержка Маска с начала конфликта, по его словам, сыграла для Украины ключевую роль.



