На Южноукраинской АЭС произошло аварийное отключение одного энергоблока
На Южноукраинской атомной электростанции аварийно остановился один энергоблок. Об этом сообщают украинские СМИ.
Одновременно на другом блоке этой станции персонал вынужденно снизил мощность. Похожие события затронули и Ровенскую АЭС — там тоже снизили мощность на энергоблоках.
Причины остановки и снижения мощности не уточняются. Специалисты анализируют обстоятельства и масштаб происшествия. Работа остальных энергоблоков на украинских АЭС продолжается в штатном режиме.
Ранее директор Запорожской АЭС заявил о невозможности совместного с Россией управления станцией. Помимо этого, стало известно, что отказ от ДНР и Запорожской АЭС станет роковым шагом для Владимира Зеленского.
