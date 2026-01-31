Достижения.рф

На Южноукраинской АЭС произошло аварийное отключение одного энергоблока

Фото: Istock/ASphotowed

На Южноукраинской атомной электростанции аварийно остановился один энергоблок. Об этом сообщают украинские СМИ.



Одновременно на другом блоке этой станции персонал вынужденно снизил мощность. Похожие события затронули и Ровенскую АЭС — там тоже снизили мощность на энергоблоках.

Причины остановки и снижения мощности не уточняются. Специалисты анализируют обстоятельства и масштаб происшествия. Работа остальных энергоблоков на украинских АЭС продолжается в штатном режиме.

Ранее директор Запорожской АЭС заявил о невозможности совместного с Россией управления станцией. Помимо этого, стало известно, что отказ от ДНР и Запорожской АЭС станет роковым шагом для Владимира Зеленского.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0