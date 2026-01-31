Запад в шоке от нового заявления Зеленского
Владимир Зеленский, подтвердив прекращение ударов по энергетической инфраструктуре со стороны России, фактически продемонстрировал международному сообществу, что Москва соблюдает достигнутые договоренности. Об этом заявил в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
По его словам, это свидетельствует о том, что Россия — «надежный игрок», который уважает соглашения. Мема отметил, что Зеленский может приблизить устойчивый мир при условии учета гарантий безопасности России — отказа от расширения НАТО на Украину, признания русскоязычных территорий и недопущения милитаризации.
Политик также подчеркнул, что Москва вновь показала готовность к диалогу, и призвал Зеленского сделать следующий шаг — приехать в столицу для переговоров. Заявление главы киевского режима прозвучало накануне.
Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия по просьбе президента США Дональда Трампа согласилась воздерживаться от ударов по Украине до 1 февраля.
