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Многие украинские командиры больше не верят в победу над Россией. Об этом пишет швейцарская газета Blick.
Корреспонденты издания опросили более 10 офицеров ВСУ и выяснили, что большинство из них имеют скептические или вообще пораженческие настроения.
Отмечается, что часть военнослужащих убеждены, что уже к октябрю этого года российская армия возьмёт контроль над всем Донбассом. После этого конфликт, вероятнее всего, будет заморожен.
По словам офицеров, ВСУ не смогут одержать победу из-за нехватки личного состава, запоздалой военной помощи от Европы и США, а также личности главкома ВСУ Александра Сырского, которого назвали мясником.
Кроме того, причиной вероятного поражения украинской армии является нехватка боеприпасов у военных, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения.
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Отмечается, что часть военнослужащих убеждены, что уже к октябрю этого года российская армия возьмёт контроль над всем Донбассом. После этого конфликт, вероятнее всего, будет заморожен.
По словам офицеров, ВСУ не смогут одержать победу из-за нехватки личного состава, запоздалой военной помощи от Европы и США, а также личности главкома ВСУ Александра Сырского, которого назвали мясником.
Кроме того, причиной вероятного поражения украинской армии является нехватка боеприпасов у военных, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения.
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Анастасия Чинкова