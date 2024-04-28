В Евросоюзе не ожидают скорого завершения украинского конфликта

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не ожидает скорого окончания конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе конференции Всемирного экономического форума по глобальному сотрудничеству, экономическому росту и энергетике для развития.
По его словам, европейские власти должны продолжать оказывать военную помощь Украине, даже несмотря на то, что это сильно ударяет по бюджетам стран Европы.
Боррель подчеркнул, что в начале конфликта Евросоюз обязался помогать Киеву, поэтому поддержка должна продолжаться до тех пор, пока украинские войска не смогут самостоятельно оказывать сопротивление и пока президент России Владимир Путин не решит остановить конфликт.
Политик заявил, что конфликт будет продолжаться как минимум до выборов в США, которые назначены на ноябрь.
Он добавил, что европейцы не будут умирать за Донбасс, но они могут оказывать помощь, чтобы украинцы не умирали за Донбасс езё дольше.
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Боррель подчеркнул, что в начале конфликта Евросоюз обязался помогать Киеву, поэтому поддержка должна продолжаться до тех пор, пока украинские войска не смогут самостоятельно оказывать сопротивление и пока президент России Владимир Путин не решит остановить конфликт.
Политик заявил, что конфликт будет продолжаться как минимум до выборов в США, которые назначены на ноябрь.
Он добавил, что европейцы не будут умирать за Донбасс, но они могут оказывать помощь, чтобы украинцы не умирали за Донбасс езё дольше.
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Анастасия Чинкова