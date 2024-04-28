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Российские войска могут взять под контроль весь Донбасс к октябрю 2024 года. Об этом пишет издание Blick.
Отмечается, что в украинской армии в настоящее время наблюдается возрастание пессимистичных настроений, несмотря на военную помощь со стороны Соединённых Штатов.
Кроме того, ВСУ сталкиваются с серьёзными проблемами на фронте. В первую очередь, из-за нехватки живой силы и отсутствия боеприпасов.
Также участились случаи отказа украинских военных выполнять приказы командования. Солдаты отказываются идти в бой, выражают протест, сбегают со своих позиций, позволяя российским военным продвигаться вперёд. За это их приходится расформировывать.
На фоне всех этих проблем офицеры ВСУ ожидают, что мощная российская армия возьмёт Донбасс уже в октябре этого года.
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Кроме того, ВСУ сталкиваются с серьёзными проблемами на фронте. В первую очередь, из-за нехватки живой силы и отсутствия боеприпасов.
Также участились случаи отказа украинских военных выполнять приказы командования. Солдаты отказываются идти в бой, выражают протест, сбегают со своих позиций, позволяя российским военным продвигаться вперёд. За это их приходится расформировывать.
На фоне всех этих проблем офицеры ВСУ ожидают, что мощная российская армия возьмёт Донбасс уже в октябре этого года.
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Анастасия Чинкова