Раскрыт невыгодный России исход выборов президента США

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России не выгодны на посту президента США ни кандидат от республиканцев Дональд Трамп, ни кандидат от демократов Камала Харрис. Об этом заявил политтехнолог Павел Дубравский в беседе с «Лентой.ру». По его словам, первый может легко отказаться от своих предвыборных обещаний, вторая — более предсказуема, но все равно не выгодна.
«Дональд Трамп — эксцентричный, он легко может дать обещание, которое не собирается выполнять на практике. Собственно, как и почти любой политик. Камала Харрис, напротив, более предсказуема. Правда, эта предсказуемость, очевидно, также невыгодна. Как я уже говорил, ее внешнеполитическая программа практически один в один повторяет тезисы Джо Байдена», — пояснил он.Дубравский особенно подчеркнул, что не стоит надеяться на «пророссийский» результат, так как «не было и не будет такого президента США, который будет России выгоден». В первую очередь, по мнению аналитика, потому что Штаты выступают в конфликте на стороне Украины и полностью вовлечены в вооруженное противостояние.
Ранее Владимир Зеленский позволил себе дерзко высказаться в сторону Трампа, заявив, что у того не получится завершить конфликт при помощи сдачи территорий Украины.
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