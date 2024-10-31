Стало известно, рассматривает ли Южная Корея отправку солдат на Украину

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Южнокорейская сторона не рассматривает вопрос об отправке войск в зону боевых действий на Украине, пишет «Кенхян синмун».
«Подготовка к любой чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть в будущем, является неотъемлемой задачей наших вооруженных сил. Я ясно дал понять, что мы вообще не рассматриваем возможность отправки военных на Украину», — сказал журналистам руководитель Министерства национальной обороны Южной Кореи Ким Ен Хен.Он добавил, что отправка наблюдательной группы в украинскую республику нужна только, чтобы собрать информацию и разведданные. Ким Ен Хен резюмировал, что это «естественный военный долг» в ответ на шаги Северокорейской стороны.
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Никита Кротов