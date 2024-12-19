ВСУ могут использовать истребители F-16 при новом наступлении

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Некоторые эксперты предполагают, что ВСУ могут предпринять новое наступление на один из российских регионов в ближайшие недели, ещё до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Не исключено использование украинцами американских истребителей F16.
Эти самолёты могут быть использованы для нанесения ударов управляемыми ракетами по важным целям на поле боя — штабам, складам вооружений, скоплениям живой силы и боевой техники, пишет РИА Новости со ссылкой на военных аналитиков. В декабре ВСУ получили очередную партию F-16, на этот раз из Дании. Таким образом, Украина сейчас располагает примерно 20-ю такими самолётами.
Очевидно, что Киев пока не задействовал F-16 в полную силу, их применение в основном ограничено выполнением задач ПВО. Не исключено, что это связано с нехваткой квалифицированных лётчиков, способных управлять западной техникой. Эксперты не исключают, что за штурвалом F-16 могут оказаться совсем не украинцы.
Москва уже не раз заявляла, что кадровые военные НАТО уже присутствуют на Украине. Они, в частности, управляют системами РСЗО HIMARS и другой сложной западной техникой. Если же управлять американскими истребителями будут украинские пилоты, им предстоит на практике доказать возможность переучиться за несколько месяцев на западный самолёт. В противном случае «экзаменаторы» с российских Су-35С, Су-30СМ и МиГ-29 получившие немалый боевой опыт за без малого три года СВО, ошибок не простят.
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Очевидно, что Киев пока не задействовал F-16 в полную силу, их применение в основном ограничено выполнением задач ПВО. Не исключено, что это связано с нехваткой квалифицированных лётчиков, способных управлять западной техникой. Эксперты не исключают, что за штурвалом F-16 могут оказаться совсем не украинцы.
Москва уже не раз заявляла, что кадровые военные НАТО уже присутствуют на Украине. Они, в частности, управляют системами РСЗО HIMARS и другой сложной западной техникой. Если же управлять американскими истребителями будут украинские пилоты, им предстоит на практике доказать возможность переучиться за несколько месяцев на западный самолёт. В противном случае «экзаменаторы» с российских Су-35С, Су-30СМ и МиГ-29 получившие немалый боевой опыт за без малого три года СВО, ошибок не простят.
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Александр Бойцов