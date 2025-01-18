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Блинкен поделился условиями для заключения «хорошей сделки» по Украине

Блинкен: согласие Киева станет ключом к успеху «хорошей сделки» Трампа по Украине
Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Дональда Трампа сможет заключить «хорошую сделку» по Украине, если Киев примет соответствующее решение. Об этом он сообщил во время брифинга в Госдепартаменте 16 января.
По словам Блинкена, президент Трамп известен своим умением заключать «сильные сделки», и такая возможность может появиться для Украины. Ключевым условием для заключения соглашения о мире между Москвой и Киевом станут желание и готовность Украины сложить оружие.

«Я считаю, что новая администрация США находится в том положении, когда, если украинцы того пожелают и сделают такой выбор, она может помочь им заключить выгодную сделку», — заявил госсекретарь.


В то же время Блинкен выразил опасения, что за время прекращения огня РФ успеет перегруппироваться и пойти в атаку с новой силой. С его точки зрения, в сделку должно входить «эффективное сдерживание» российских сил, чтобы те не возобновили боевые действия.

Ранее Financial Times сообщала, что команда Трампа пересматривает подход к урегулированию конфликта, а сроки решения вопроса оцениваются в полгода. Европейские партнеры расценивают это как сигнал о продолжении поддержки Киева новой администрацией.

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В Тульской области беспилотники ВСУ атаковали несколько промобъектов
SHOT: БПЛА ВСУ атаковали нефтебазу в Узловском и предприятие около станции Дедилово
18 января 2025, 03:18

Фото: iStock/Dragon Claws

В Тульской области произошла атака беспилотников ВСУ на два промышленных объекта: нефтебазу в Узловском районе и предприятие в районе станции Дедилово.
По информации SHOT, первые взрывы прозвучали около 1:30 ночи. Всего было слышно более десяти громких хлопков, после которых на местах атаки возникло огненное зарево и густой дым.

В то же время telegram-канал Mash показывает кадры атаки на нефтебазу в Узловском районе.



На местах происшествий сейчас работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. Ранее в Тульской области была объявлена опасность атак дронов.

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Осужденный за огромную взятку экс-генерал ПВО пойдет служить в зону СВО
«Ъ»: осужденный за коррупцию экс-генерал Огиенко пойдет рядовым солдатом на СВО
17 января 2025, 23:47

Фото: iStock/Tomas Ragina

Бывший командующий 1-й армии ПВО-ПРО Константин Огиенко, недавно приговоренный к восьми годам лишения свободы за попытку получения взятки, решил не обжаловать приговор и выразил готовность отправиться на службу в зону специальной военной операции. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Теперь он готов воевать в любом качестве. Скажут солдатом — значит, солдатом», — отметил «Ъ» адвокат Игорь Вагин, комментируя приговор.
Дело Огиенко и главы общественной организации «Надежда» Антонины Климовой рассматривалось в Солнечногорском гарнизонном суде Московской области с марта 2024 года.

По версии следствия, Климова пыталась получить разрешение на использование земли оборонного значения под дачное строительство для ветеранов. Однако Огиенко и его коллега Дмитрий Беляцкий, командующий 4-й дивизией ПВО, запросили за оформление участка в районе Лобни 30 миллионов рублей.

Суд лишил Огиенко звания генерал-майора, но сохранил за ним награды. Адвокаты предполагают, что его опыт в сфере ПВО может быть учтен при назначении на новую должность.

Защита настаивала на непричастности Огиенко к преступлению, однако обвиняемый вину не признал, в то время как генерал-майор Беляцкий сознался в преступлении.

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Baza: в Калужской области загорелась нефтебаза после атаки БПЛА ВСУ
17 января 2025, 23:19

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Калужской области произошло возгорание на нефтебазе в городе Людиново, предположительно из-за атаки беспилотников ВСУ. БПЛА метили в промышленное предприятие. Об этом передает telegram-канал Baza. По данным местных жителей, около 22:00 над городом прозвучало несколько взрывов, после чего начался пожар.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают экстренные службы, которые продолжают тушить возгорание и выяснять обстоятельства случившегося.



Ранее сообщалось, что российские войска вошли в населённый пункт Зверево к югу от Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР. Начались ​бои за освобождение села.

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Стало известно, почему Зеленский идет на эскалацию конфликта
Политолог Мезюхо: Зеленский эскалирует конфликт для обеспечения поддержки Трампа
17 января 2025, 23:17

Владимир Зеленский идет на эскалацию украинского конфликта, чтобы продать новому президенту США Дональду Трампу положение ВСУ на фронте и обеспечить Киеву американскую поддержку. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, отмечая, что продолжение конфликта для главы киевского режима важнее жизней украинцев.
«Он пытается «продать» ситуацию на линии фронта новому президенту США. Причем речь идет о том, что Зеленский пытается преподнести текущее положение на фронте в ином свете. Совершенно обратном той реальности, что происходит на самом деле», — пояснил аналитик в беседе с RT.
Тем временем эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал предупреждение Зеленского по отношению к Европе, что реакция Киева на любые переговоры с Россией без участия Украины, будет острой. По мнению политолога, отмечает Pravda.Ru, вся роль главы киевского режима сводится к постоянному сопротивлению урегулирования конфликта, но его слова не имеют никакого значения.
«В отличие от позиции Зеленского, кандидаты на руководящие посты в Соединенных Штатах открыто говорят о готовности к переговорам с Россией без участия Украины», — подчеркнул Брутер.
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ВС РФ вошли в Зверево южнее Красноармейска в ДНР, ведутся бои за освобождение
17 января 2025, 21:26

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска вошли в населённый пункт Зверево к югу от Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Он уточнил, что село находится вблизи Красноармейска и фактически считается его ближайшим пригородом.

По предоставленным Роговым сведениям, за освобождение села начались бои.

В прошлое воскресенье Минобороны России сообщало, что бойцам подразделения группировки войск «Центр» удалось улучшить положение по переднему краю и нанести поражение живой силе и технике ВУ в районах нескольких населённых пунктов в ДНР, включая Зверево. Тогда потери Украины составили свыше 450 военных.

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Украинок вывозят из Европы для вступления в ряды ВСУ
Newsweek: украинок вывозят из Польши для нужд ВСУ
17 января 2025, 18:50

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В Польше приступили к формированию украинского «Иностранного легиона», в состав которого войдут проживающие в Европе гражданки Украины, желающие вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на Минобороны Украины.
Отмечается, что в условиях нехватки войск Верховная рада предприняла первые шаги по мобилизации женщин, обсудив правовые изменения, которые позволят призывать представительниц слабого пола на военную службу и прохождение базовой подготовки.

Всего, по последним сведениям, в «Иностранный легион» в Польше подали порядка 1300 заявок.

Как сообщает издание, первая группа военных из легиона уже прошла один этап подготовки и временно размещена на Украине. Ожидается, что в результате они продолжат проходить военную подготовку в центрах на Украине или в странах НАТО.

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#подготовка
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ВС РФ нанесут ответный удар на атаку ATACMS по Белгородской области
17 января 2025, 16:45

Фото: iStock/Olena Bartienieva

16 января украинская сторона ударила по Белгородской области шестью ракетами ATACMS. Минобороны РФ пообещало предпринять меры по нанесению ответного удара. Об этом заявило Минобороны РФ.
«Вчера 16 января с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Отмечается, что все ракеты противника были сбиты средствами ПВО. Пострадавших и разрушений на земле нет.

При этом Минобороны РФ подчеркнуло, что российская сторона нанесет ответный удар по противнику.

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В Париже назвали неприемлемым наведение радара российской ПВО на самолёт-разведчик
Лекорню назвал агрессивным наведение ПВО РФ на французский самолёт-разведчик
17 января 2025, 16:19

Фото: iStock/yucelyilmaz

Франция назвала «агрессивным» якобы наведение российских систем ПВО на французский самолёт-разведчик в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом заявил глава Минобороны Себастьян Лекорню на своей странице в соцсети Х.
Он написал, что такие «агрессивные» действия России неприемлемы.

Ранее агентство France-Presse, ссылаясь на французских военных заявило, что самолёт ВМС Франции в ходе полёта над Балтийским морем якобы был «подсвечен» российским радаром. Также отмечается, что на борту самолёта находился журналист агентства. Судно Atlantic 2 вылетел в среду из Бретани.

В результате представитель Генштаба Франции полковник Гийом Верне заявил, что факт «подсветки» радаром действующих в международных водах самолётов является «агрессивным» ходом.

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ВС РФ готовят крупнейший котел для ВСУ в Курской области
Военэксперт Леонков: ВС РФ готовят крупнейший котел для ВСУ в Курской области
17 января 2025, 14:59

Фото: iStock/Jakub Laichter

Армия России готовит крупнейший котел для ВСУ в Курской области. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.
«Сейчас ожидается, что несколько котлов будет создано по линии боевого соприкосновения. Первое, это понятно, Курское направление. Вот этот выступ, который противник пытается удержать, он сжимается. А там находятся военнослужащие из порядка 12 войсковых подразделений, правда, не в полном составе», — рассказал Леонков в беседе с NEWS.ru.

По его словам, в окружение могут попасть порядка двух тысяч боевиков украинской армии. При этом окруженные военные с большой вероятностью будут уничтожены.

Эксперт подчеркнул, что украинские боевики всеми силами пытается удержать позиции в Курской области. Командование регулярно перебрасывает туда резервы, также в подразделения противника поставлен новый вид западных БПЛА на оптоволокне.

По данным Минобороны, армия России освободила 63,2% территории Курской области от изначально занятой противником при вторжении в российское приграничье.

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