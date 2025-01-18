Блинкен поделился условиями для заключения «хорошей сделки» по Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Дональда Трампа сможет заключить «хорошую сделку» по Украине, если Киев примет соответствующее решение. Об этом он сообщил во время брифинга в Госдепартаменте 16 января.
По словам Блинкена, президент Трамп известен своим умением заключать «сильные сделки», и такая возможность может появиться для Украины. Ключевым условием для заключения соглашения о мире между Москвой и Киевом станут желание и готовность Украины сложить оружие.
В то же время Блинкен выразил опасения, что за время прекращения огня РФ успеет перегруппироваться и пойти в атаку с новой силой. С его точки зрения, в сделку должно входить «эффективное сдерживание» российских сил, чтобы те не возобновили боевые действия.
Ранее Financial Times сообщала, что команда Трампа пересматривает подход к урегулированию конфликта, а сроки решения вопроса оцениваются в полгода. Европейские партнеры расценивают это как сигнал о продолжении поддержки Киева новой администрацией.
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«Я считаю, что новая администрация США находится в том положении, когда, если украинцы того пожелают и сделают такой выбор, она может помочь им заключить выгодную сделку», — заявил госсекретарь.
В то же время Блинкен выразил опасения, что за время прекращения огня РФ успеет перегруппироваться и пойти в атаку с новой силой. С его точки зрения, в сделку должно входить «эффективное сдерживание» российских сил, чтобы те не возобновили боевые действия.
Ранее Financial Times сообщала, что команда Трампа пересматривает подход к урегулированию конфликта, а сроки решения вопроса оцениваются в полгода. Европейские партнеры расценивают это как сигнал о продолжении поддержки Киева новой администрацией.
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Мария Моисеева