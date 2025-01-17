Осужденный за огромную взятку экс-генерал ПВО пойдет служить в зону СВО

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Бывший командующий 1-й армии ПВО-ПРО Константин Огиенко, недавно приговоренный к восьми годам лишения свободы за попытку получения взятки, решил не обжаловать приговор и выразил готовность отправиться на службу в зону специальной военной операции. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Теперь он готов воевать в любом качестве. Скажут солдатом — значит, солдатом», — отметил «Ъ» адвокат Игорь Вагин, комментируя приговор.Дело Огиенко и главы общественной организации «Надежда» Антонины Климовой рассматривалось в Солнечногорском гарнизонном суде Московской области с марта 2024 года.
По версии следствия, Климова пыталась получить разрешение на использование земли оборонного значения под дачное строительство для ветеранов. Однако Огиенко и его коллега Дмитрий Беляцкий, командующий 4-й дивизией ПВО, запросили за оформление участка в районе Лобни 30 миллионов рублей.
Суд лишил Огиенко звания генерал-майора, но сохранил за ним награды. Адвокаты предполагают, что его опыт в сфере ПВО может быть учтен при назначении на новую должность.
Защита настаивала на непричастности Огиенко к преступлению, однако обвиняемый вину не признал, в то время как генерал-майор Беляцкий сознался в преступлении.
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