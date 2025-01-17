Baza: в Калужской области загорелась нефтебаза после атаки БПЛА ВСУ

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В Калужской области произошло возгорание на нефтебазе в городе Людиново, предположительно из-за атаки беспилотников ВСУ. БПЛА метили в промышленное предприятие. Об этом передает telegram-канал Baza. По данным местных жителей, около 22:00 над городом прозвучало несколько взрывов, после чего начался пожар.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают экстренные службы, которые продолжают тушить возгорание и выяснять обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что российские войска вошли в населённый пункт Зверево к югу от Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР. Начались бои за освобождение села.
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