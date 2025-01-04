Блинкен признал, что США начали вооружать Украину задолго до начала СВО

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью The New York Times сообщил, что Вашингтон начал вооружать Киев задолго до начала СВО.
Он заявил, что задолго до начала конфликта, а именно с сентября 2021 года, Вашингтон незаметно поставлял Киеву большое количество вооружения, чтобы убедиться, что у страны есть всё необходимое для обороны. В частности, тогда были отправлены ракетные зенитные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Накануне Блинкен заявил, что США обеспокоены потенциальным применением ядерного оружия Россией. По его словам, вероятность нанесения удара выросла с 5% до 15%.
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Анастасия Чинкова