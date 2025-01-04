Владимир Зеленский интуитивно пытается сказать правду о завершении конфликта на Украине. Об этом сообщил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в своём YouTube-канале.
Так он высказался о заявлении украинского лидера, который после вопроса о том, как завершится СВО, растерялся и сказал, что не знает, поскольку на данный момент эта проблема не стоит у него на повестке дня.
Офицер заявил, что это был один из немногих моментов, когда правда вышла наружу. По его словам, Зеленский всегда осторожен в своих заявлениях, старается сохранять оптимистичность, однако когда дело доходит до способов завершения конфликта, он начинается запинаться, заикаться и порой обрывается на полуслове.
Дэвис убеждён, что такое поведение Зеленского объясняется тем, что на интуитивном уровне он не желает лгать, в частности, говоря об обещаниях вернуть Украину к границам 1991 года. Однако он не готов публично говорить правду и признавать территориальные потери.
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Офицер заявил, что это был один из немногих моментов, когда правда вышла наружу. По его словам, Зеленский всегда осторожен в своих заявлениях, старается сохранять оптимистичность, однако когда дело доходит до способов завершения конфликта, он начинается запинаться, заикаться и порой обрывается на полуслове.
Дэвис убеждён, что такое поведение Зеленского объясняется тем, что на интуитивном уровне он не желает лгать, в частности, говоря об обещаниях вернуть Украину к границам 1991 года. Однако он не готов публично говорить правду и признавать территориальные потери.
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Анастасия Чинкова