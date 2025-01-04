ВС РФ ответят на попытки ВСУ бить по России дальнобойными ракетами ATACMS

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Российские войска ответят на попытки ВСУ обстрелять Белгородскую область американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что на действия киевского режима, которые поддерживаются западными кураторами, обязательно будут приняты ответные меры.
Напомним, что 3 января украинские войска предприняли попытку ударить американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Белгородской области. Все цели были успешно уничтожены расчётами зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ».
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