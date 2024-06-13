Видео: минобороны России
Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) боевиков ВСУ в районе Времьевского выступа на Южнодонецком направлении. Об этом сообщило минобороны России.
«Была поставлена задача проверить лесополосу, сколько подразделений сможем там разместить, сколько техники. Я знал там каждый кустик, каждую норку, чтобы укрыть личный состав и технику», – рассказал командующий разведротой с позывным «Мелкий».
По словам военных группировки войск «Восток», запасы техники украинских радикалов сильно истощены, а ВС РФ все больше ухудшают положение боевиков ВСУ.
ДРГ противника была отработана артиллерией, а затем расчет беспилотников точечно сбросил боеприпасы с воздуха и ликвидировал диверсантов ВСУ.
Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины.
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Никита Кротов