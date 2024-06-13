США не планируют отбирать Patriot у Польши ради Украины

На бегство сотрудников украинских спецслужб за границу можно смотреть как на одну из черт краха государства. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский аналитик Александр Меркурис. Он отметил, что число сбежавших из страны растет. Часть из них ушла к венграм.