США не планируют отбирать Patriot у Польши ради Украины

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Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не намерены ослаблять противовоздушную оборону Польши зенитно-ракетными комплексами Patriot для их передачи Украине. Об этом Остин сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, никаких изменений в покрытии Польши не произойдет в ближайшем будущем. Он добавил, что ему пока нечего анонсировать в отношении поставок новых ЗРК Patriot на Украину.
Ранее Остин заявил, что страны НАТО с 2022 года предоставили Киеву оружия на 98 миллиардов долларов.
Напомним, глава специального штаба по вопросам Украины при МО Германии Кристиан Фройдинг заявил, что украинские военные будут использовать над территорией РФ переданные Берлином ЗРК Patriot. В качестве точных мест удара Фройдинг назвал Харьков и территорию России.
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Ранее Остин заявил, что страны НАТО с 2022 года предоставили Киеву оружия на 98 миллиардов долларов.
Напомним, глава специального штаба по вопросам Украины при МО Германии Кристиан Фройдинг заявил, что украинские военные будут использовать над территорией РФ переданные Берлином ЗРК Patriot. В качестве точных мест удара Фройдинг назвал Харьков и территорию России.
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Екатерина Коршунова