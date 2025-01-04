Блинкен усомнился в возможности Украины вернуть уже вошедшие в состав РФ территории

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Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина в обозримом будущем вряд ли сможет «вернуть» территории, уже вошедшие в состав России по результатам референдумов. Об этом он заявил в беседе с журналистом The New York Times.
Политик подчеркнул, что здесь вопрос не в уступке, а в том, что линия фронта в ближайшем будущем вряд ли сильно сдвинется с практической точки зрения. При этом, по его словам, Украина всегда будет претендовать на эти территории, но Киеву придётся их уступить, поскольку они уже вошли в состав России по результатам референдумов.
Блинкен не дал прямого ответа на вопрос, но подчеркнул, что для того, чтобы перемирие на Украине было продолжительным, Киев якобы необходимо обеспечить гарантиями безопасности и вступлением в НАТО. При этом ранее он сам признавал, что вступление Украины в альянс будет тяжелым пунктом переговоров с российской стороной по урегулированию конфликта.
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Анастасия Чинкова